Reimond Manco explotó en vivo por designación de Manuel Barreto como DT de Perú: "Me molesta"

La designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana ha generado polémica en el fútbol local. Ante esto, Reimond Manco no dudó en lanzar un contundente comentario al respecto.

Luis Blancas
Manuel Barreto fue designado como entrenador de la selección peruana para los amistosos de octubre y noviembre ante Chile y Rusia. En medio de este anuncio oficial, periodistas y exjugadores salieron al frente para mostrar sus diferencias en contra de la llegada del exUniversitario a la bicolor. Entre ellos Reimond Manco.

Reimond Manco explotó en vivo por designación de Manuel Barreto como técnico de Perú: "Me molesta"

Manco, fiel a su estilo, utilizó su programa en el canal D'Enganche para increpar a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol por designar a Barreto como entrenador interino de la selección de Perú.

Video: D'ENGANCHE

"Me molesta porque cuando decidieron que Ibáñez no continuaba, supuse que tenían un proyecto y un nombre para conducirlo, ¿pero sacarlo para poner a Barreto? La FPF sigue tomando malas decisiones y no nos da una luz de mejora, un proyecto en cual confiar. No tengo nada en contra de Manuel, pero que se decida si quiere ser entrenador o directivo", afirmó en vivo.

Las palabras de Reimond Manco denotan su inconformidad con la salida de Óscar Ibáñez para colocar a Manuel Barreto, pues cree que Jean Ferrari y Agustín Lozano, principales directivos de la FPF, no están tomando las decisiones correctas.

Manuel Barreto fue oficializado como DT de Perú

La Federación Peruana de Fútbol anunció que Manuel Barreto será el entrenador interino de la selección peruana para los amistosos de octubre y noviembre ante Chile y Rusia, en reemplazo de Óscar Ibáñez, quien jugó su último partido ante Paraguay por las Eliminatorias 2026.

De esta forma, la FPF irá buscando al verdadero técnico que asumirá la dirección técnica de la bicolor para el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030 y a la Copa América 2028.

