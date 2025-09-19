Renato Tapia dejó potente mensaje tras confirmarse a Manuel Barreto como nuevo DT de Perú

La designación de Manuel Barreto como el técnico interino de la selección peruana ha causado polémica. Y es que, ni bien se confirmó que el jede de la UTM de la FPF asumirá los próximos partidos amistosos, Renato Tapia fue el primero en pronunciarse con un controversial mensaje. ¿Qué dijo el volante peruano?

Tapia, mediante su cuenta de X - antes Twitter - precisó "Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba". Este mensaje estuvo acompañado de un emoji de aplausos. De inmediato los hinchas han relacionado que su publicación estaría dirigido a la designación de Manuel Barreto como el entrenador interino de la selección peruana.

El mensaje de Renato Tapia en su cuenta de X

Y es que, esta no es la primera vez en que Renato Tapia es noticia por sus declaraciones. Previo a la última fecha FIFA de septiembre, se filtró que el jugador se habría reunido con el presidente de la FPF, Agustín Lozano para pedir la continuidad de Óscar Ibáñez, que finalmente no se dio. Esta noticia no cayó cana bien y las críticas no se hicieron esperar.

De hecho, en las últimas Eddie Fleischman reveló que Tapia y otros dos referentes de la selección peruana serán borrados de las próximas convocatorias. "Que no te sorprenda que a Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Renato, Jean Ferrari los borre de la próxima lista".