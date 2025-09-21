- Hoy:
'Loco' Vargas no calló e hizo fuerte pedido a Ferrari tras su llegada a la FPF: "La 'U' ya no..."
El exlateral de Universitario, Juan Manuel Vargas se pronunció sobre la elección de Jean Ferrari como el nuevo Director General de Fútbol de la FPF. Además, habló de Manuel Barreto.
Como parte de la reestructuración de la FPF, hace unos meses se hizo oficial la designación de Jean Ferrari como el flamante Director General de Fútbol. Esta noticia no ha pasado para nada desapercibida en el exjugador de Universitario, Juan Manuel Vargas, por lo que dejó un potente comentario. ¿Qué dijo?
'Loco' Vargas hizo firme pedido a Jean Ferrari tras su llegada a la FPF
Durante el programa de YouTube 'La Parrilla del Loco', el lateral nacional con pasado en Ate no dudó en resaltar la importancia de esta función de Ferrari dentro de la FPF y recordó su etapa en la institución crema, de igual manera, se refirió a la llegada de Manuel Barrero como DT interino de la 'Bicolor'.
"Ahora (Jean Ferrari) está en la selección. (Manuel) Barreto dirigirá los próximos partidos. Ese tema, bueno. Esperemos que le vaya bien a Jean en su nueva gestión y pueda hacer algo bueno por la selección, que es lo que todos queremos. La 'U' ya no es la selección, sino que es más jod...", sostuvo.
Así también, el ex Fiorentina de Italia sorprendió a sus hinchas al asegurar que también podría contribuir con su labor dentro del organismo máximo del fútbol peruano, al lado de Jean Ferrari, por consiguiente, realizó un fuerte pedido.
"Así que Jean, confiamos en ti. Que te vaya bien en la selección y hagas una buena chamba como lo hiciste en la 'U'. Llámanos, pues. Estamos disponibles. Yo he estudiado gerencia deportiva, pero no me han dado mi cartón, porque no todavía no he pagado, pero me lo van a dar", finalizó el 'Loco' Vargas.
Manuel Barreto será DT interino de Perú para amistosos de Perú
Cabe mencionar que, Manuel Barreto acaba de ser confirmado como el nuevo estratega interino de la selección peruana absoluta, con miras a los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre y noviembre, tras la salida de Óscar Ibáñez.
