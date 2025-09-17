Leao Butrón le dejó rotundo mensaje a Jean Ferrari tras dura sanción a Néstor Gorosito: "Por un..."

Uno de los hechos que sorprendió a todos los hinchas de Alianza Lima fue la sanción de seis fechas que recibió el técnico argentino Néstor Gorosito, post clásico que afrontaron los íntimos ante Universitario por el Torneo Clausura 2025 en el Monumental. Bajo esa premisa, el exarquero del cuadro victoriano, Leao Butrón fue directo con Jean Ferrari.

Leao Butrón se pronunció tras sanción a Néstor Gorosito post clásico

Mediante una reciente entrevista con Ovación, el exjugador peruano se pronunció respecto a la presencia de exdirectivos de la institución estudiantil en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), como Manuel Barreto y Jean Ferrari. De manera que, no dudó en expresar su disconformidad con los últimos fallos que viene emitiendo la Comisión Disciplinaria a integrantes del conjunto aliancista.

Leao Butrón alzó su voz tras la dura sanción a Néstor Gorosito en Alianza Lima

"Conozco a Jean (Ferrari) y Manuel (Barreto), no podemos poner en tela de juicio su capacidad ni nada por el estilo, pero no basta con serlo, hay que parecerlo. Ya el año pasado, con temas del VAR y lo que se veía en el campo, se favorecía solamente a un club. Creo que en ese sentido deberíamos cuidar un poco más la imagen de las instituciones. Las personas van a pasar, pero las instituciones quedan", sostuvo.

Al respecto, Leao Butrón no dudó en pedir que exista una mayor "imparcialidad" a la FPF, asimismo, defender categóricamente al estratega argentino, quien nuevamente recibió una nueva sanción con los blanquiazules en lo que va del año.

"No podría ser categórico y decir que hay mala fe contra Alianza Lima, pero estoy casi seguro que no se mide con la misma vara, y eso no es solo percepción mía. La suspensión a Gorosito por un gesto que se puede interpretar de mil maneras, y en el caso de otros ‘profesores’ hacen gestos explícitos y no reciben sanción. Esta situación es clarísima", acotó.

Néstor Gorosito apeló por su sanción

Néstor Gorosito apeló para que le redujeran las fechas de sanción y se le permitiera estar en el banquillo de Alianza Lima, ya que su ausencia perjudica al club en la recta final del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió que el castigo siga como se tenía previsto.