0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1

Leao Butrón le dejó rotundo mensaje a Jean Ferrari tras dura sanción a Néstor Gorosito: "Por un..."

El exportero de Alianza Lima no se guardó nada luego de revelarse la sanción de 6 fechas al DT argentino, por lo que le hizo un fuerte pedido al Director General de Fútbol de la FPF.

Solange Banchon
Leao Butrón mandó fuerte mensaje a Ferrari por Gorosito.
Leao Butrón mandó fuerte mensaje a Ferrari por Gorosito. | Foto: Composición de Líbero.
COMPARTIR

Uno de los hechos que sorprendió a todos los hinchas de Alianza Lima fue la sanción de seis fechas que recibió el técnico argentino Néstor Gorosito, post clásico que afrontaron los íntimos ante Universitario por el Torneo Clausura 2025 en el Monumental. Bajo esa premisa, el exarquero del cuadro victoriano, Leao Butrón fue directo con Jean Ferrari.

Néstor Gorosito y los cambios que alista para vencer a la U de Chile en Matute

PUEDES VER: Gorosito sorprende: las 2 principales novedades en el once de Alianza para jugar ante U de Chile

Leao Butrón se pronunció tras sanción a Néstor Gorosito post clásico

Mediante una reciente entrevista con Ovación, el exjugador peruano se pronunció respecto a la presencia de exdirectivos de la institución estudiantil en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), como Manuel Barreto y Jean Ferrari. De manera que, no dudó en expresar su disconformidad con los últimos fallos que viene emitiendo la Comisión Disciplinaria a integrantes del conjunto aliancista.

Néstor Gorosito

Leao Butrón alzó su voz tras la dura sanción a Néstor Gorosito en Alianza Lima

"Conozco a Jean (Ferrari) y Manuel (Barreto), no podemos poner en tela de juicio su capacidad ni nada por el estilo, pero no basta con serlo, hay que parecerlo. Ya el año pasado, con temas del VAR y lo que se veía en el campo, se favorecía solamente a un club. Creo que en ese sentido deberíamos cuidar un poco más la imagen de las instituciones. Las personas van a pasar, pero las instituciones quedan", sostuvo.

Al respecto, Leao Butrón no dudó en pedir que exista una mayor "imparcialidad" a la FPF, asimismo, defender categóricamente al estratega argentino, quien nuevamente recibió una nueva sanción con los blanquiazules en lo que va del año.

"No podría ser categórico y decir que hay mala fe contra Alianza Lima, pero estoy casi seguro que no se mide con la misma vara, y eso no es solo percepción mía. La suspensión a Gorosito por un gesto que se puede interpretar de mil maneras, y en el caso de otros ‘profesores’ hacen gestos explícitos y no reciben sanción. Esta situación es clarísima", acotó.

Néstor Gorosito apeló por su sanción

Néstor Gorosito apeló para que le redujeran las fechas de sanción y se le permitiera estar en el banquillo de Alianza Lima, ya que su ausencia perjudica al club en la recta final del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió que el castigo siga como se tenía previsto.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 MAX GRATIS

  2. Gorosito sorprende: las 2 principales novedades en el once de Alianza para jugar ante U de Chile

  3. Alianza Lima remece el mercado y anuncia 4 incorporaciones desde Brasil para pelear torneo Conmebol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano