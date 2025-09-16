Orejuela se rindió en elogios ante jugador de Universitario y realizó firme pedido: "A mí me gusta"

Universitario de Deportes es líder absoluto del Torneo Clausura 2025 luego del triunfazo 2-1 ante Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Fueron varias las figuras del elenco de Jorge Fossati que demostraron un gran rendimiento, por ello, en el post encuentro, Carlos Orejuela decidió llenar de elogios a un jugador.

Carlos Orejuela elogió a futbolista de Universitario tras triunfo ante Melgar

Nos referimos a Paolo Reyna. En el programa de YouTube 'Estudio Fútbol', Orejuela recordó la acción previa a la segunda anotación del paraguayo Williams Riveros, y señaló que el lateral izquierdo con pasado en el 'Dominó' tuvo una brillante labor. Además, indicó que pareciera que se habría consolidado desde hace tiempo en el conjunto estudiantil.

Paolo Reyna fue fundamental en la victoria de Universitario ante Melgar en Arequipa

"¿Sabes lo que me gustó del gol? Reyna. Entró como si estuviera jugando hace tiempo. A mí me gusta Reyna. Para mí, sabíamos que podía estar en la selección, no sé qué ha pasado, pero metió un centro espectacular. Se la da a la cabeza", sostuvo.

En esa misma línea, el exdelantero de la 'U' rechazó las pifias que lanzaron algunos aficionados del equipo arequipeño apenas hizo su ingreso en el campo en la segunda mitad. Y aprovechó para pedirlo en la selección peruana, siempre que conserve su buen nivel con Universitario.

"Por más que tengas personalidad, un poquito te afecta, quieres decir ‘ya cállense’, y la asistencia fue la mejor manera de responder. No sé por qué le vas a silbar por irse a la 'U', olvídate. ¿Cómo no vas a aprovechar esa oportunidad? Es la única forma de llegar a la selección prácticamente, que no estuvo yendo cuando debió estar", acotó.

Paolo Reyna y su presente con Universitario esta temporada

Paolo Reyna tiene el objetivo de seguir sumando minutos con la camiseta de Universitario este 2025, además de tratar de consolidarse como titular en el once de Jorge Fossati. Tras su arribo a la 'U', viene disputando 11 partidos, no tiene goles, pero sí 2 asistencias.