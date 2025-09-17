Partido clave de Universitario fue suspendido de último minuto: "Por malas condiciones..."

En pleno momento clave de la temporada, con el equipo dirigido por Jorge Fossati buscando salir campeón del Torneo Clausura y posteriormente de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes se llevó una pésima noticia que ya comunicó a su hinchada, y es que uno de sus partidos más importantes fue suspendido a último minuto y por un contundente motivo. A continuación te lo contamos.

Tras haber culminado en la segunda posición de la Fase Regular, solo por detrás de Panta Walon, ahora la 'U' afronta la Liguilla Final por la Liga de Futsal Pro Perú 2025. En esta etapa, la escuadra merengue debía enfrentar a ADEBAMI este mismo miércoles 17 de septiembre desde las 20.45 horas locales, pero ambos clubes dejaron a la hinchada esperando porque el encuentro fue aplazado para una próxima fecha aún sin confirmar.

Resulta que, según informó Universitario de Deportes mediante su cuenta oficial de 'X', dedicada a todo lo polideportivo, el emocionante partido fue suspendido por las malas condiciones del campo. Es decir, el terreno de juego no se encontraba calificado para albergar un compromiso de tal nivel y ahora este deberá ser reprogramado hasta nuevo aviso.

El partido de Universitario fue suspendido.

Recordemos que, de momento la 'U' se ubica en la tercera casilla de la Liguilla Final por la Liga de Futsal Pro 2025 con 3 unidades y está por detrás de Panta Walon y AFA Rímac con 6 puntos cada uno. Por debajo se encuentran ADEBAMI y Academia Refriaire con 1 punto cada uno. Los cremas son uno de los favoritos para llevarse el título nacional esta temporada.

¿Dónde ver los partidos de Universitario en futsal?

Todos los partidos de Universitario de Deportes en la Liga de Futsal Pro Perú 2025, y otros encuentros sumamente interesantes de distintos torneos, como la Liga 3 por ejemplo, los encuentras totalmente online y gratis en DyJ Sports Plus, mediante su canal de YouTube.