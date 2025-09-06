Universitario perdió 2-1 y complica sus chances de ser campeón de torneo peruano

Universitario de Deportes ha estado en pausa en el fútbol masculino por los partidos de la selección peruana por Eliminatorias 2026, pero en sus demás categorías siguen compitiendo en busca de ser campeones. Uno de los deportes en los que también son candidatos es en el futsal, pero el equipo crema sufrió un duro traspié que lo deja muy complicado en su lucha por levantar el título.

La 'U' disputó este sábado un muy disputado encuentro frente a AFA Rímac por la primera fecha de la segunda etapa del Futsal Pro 2025 desde el Polideportivo CFD Angamos de Ventanilla, duelo entre rivales directos por el trofeo que fue muy parejo pero que finalmente terminó en derrota crema por 2-1.

Universitario fue superado por AFA Rímac, que le volteó el partido a los cremas por el Futsal Pro 2025. Foto: Universitario de Deportes

El quinteto dirigido por Percy Pinto se adelantó en el marcador en el primer tiempo por medio de Santiago Mallaupoma, quien recibió un pase preciso en el área de Jorge Aguilar para definir en primer y vencer al arquero rival. Así terminó la primera parte, con un triunfo parcial de los merengues.

Sin embargo, la sonrisa de desdibujó de la cara de los aficionados y de todo el equipo estudiantil en el segundo tiempo, pues el reciente fichaje de AFA Rímac, el venezolano Milton Francia, le dio vuelta al marcador con un doblete para dejar a todo el pueblo crema con las manos vacías.

Con este marcador en contra, Universitario comenzó mal su camino en la liguilla por el título del Futsal Pro 2025, ya que se queda en el sótano de la tabla de posiciones sin puntos tras una fecha. Sin embargo, todavía le quedan nueve jornadas para revertir la situación y acceder a la gran final del campeonato.

¿Por qué Universitario se complica en la lucha por el Futsal Pro 2025 con su reciente derrota?

Como se sabe, Universitario terminó en el segundo lugar de la primera etapa de la competición, solo por detrás de Panta Walon. Justamente, dicho equipo aseguró su presencia en la gran final del Futsal Pro, por lo que es imperativo para los merengues quedar en el primer lugar de la liguilla por el título. Con la derrota sufrida ante AFA Rímac, la 'U' se complica seriamente pues perdió tres puntos importantes frente a un rival directo que podría ser decisivo cuando terminen las 10 fechas de la segunda ronda del torneo.

Tabla de posiciones Liguilla por el título Futsal Pro 2025 con Universitario