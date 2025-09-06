- Hoy:
¡Confirmado! Universitario sumó a ex Cristal para pelear por el título del Clausura: "Vuelve..."
Universitario acaba de incorporar a exlateral de Sporting Cristal y emociona a la hinchada con ser campeón del Torneo Clausura 2025. ¿De quién se trata?
Universitario de Deportes quiere ganar el tricampeonato nacional a fin de temporada. Este mismo objetivo también persigue, la escuadra femenina en el Torneo Clausura 2025, por lo que ahora acaban de sumar a una exfigura de Sporting Cristal.
Universitario sumó a ex Sporting Cristal en pleno Torneo Clausura 2025
De acuerdo a la información que brindó el periodista Carlos Arrunátegui en sus redes sociales, la deportista María Alejandra Espejo será nuevamente considerada por el estratega Andrés Usme en la Liga Femenina 2025, tras recuperarse de una dura lesión.María Alejandra Espejo es flamante fichaje de Universitario Femenino
"Después de una larga para por lesión, María Alejandra Espejo vuelve a la convocatoria y estará en el banco hoy con Universitario Femenino", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X'.
Cabe mencionar que, este anuncio se dio previo al compromiso entre el conjunto estudiantil ante Carlos A.Mannucci por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 Femenino en el CAR de Trujillo.
Universitario fichó a María Alejandra Espejo procedente de Sporting Cristal
En enero de este año, Universitario Femenino hizo oficial la llegada de María Alejandra Espejo, exfigura identificada con Sporting Cristal. La 'joya' había despertado el interés de varios clubes, incluido Alianza Lima. Sin embargo, hoy se ha vuelto en pieza clave para el DT colombiano Andrés Usme.María Alejandra Espejo llegó a Universitario desde Sporting Cristal
¿Quién es María Alejandra Espejo?
María Alejandra Espejo tiene 18 años y se desempeña como lateral izquierda. Se le considera una promesa en el fútbol femenino, debido al gran nivel que viene teniendo en las últimas temporadas. También, ha sido parte de la selección peruana absoluta y menores donde participó de partidos internacionales como la Copa América 2025 y fecha FIFA.
