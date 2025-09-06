Vale casi 1 millón de euros y reemplazará a Rodrigo Ureña en la 'U' tras su sanción en el clásico

Universitario de Deportes fue notificado sobre la sanción del mediocampista Rodrigo Ureña, por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, tras el clásico ante Alianza Lima. En esa línea, el estratega Jorge Fossati tendrá la tarea de encontrar al reemplazo ideal del destacado futbolista chileno. ¿Quién será?

El futbolista que reemplazará a Rodrigo Ureña en Universitario

El jugador llamado a ser el principal conductor de la volante en la 'U' es Jesús Castillo. Tras su arribo a Ate en el Torneo Clausura 2025, el ex Gil Vicente de Portugal ha venido demostrando tener una gran labor en la marca. Además de un gran despliegue tanto en defensa como en ataque.

Tan solo en lo que viene siendo en Torneo Clausura 2025, Jesús Castillo registra 9 partidos oficiales con camiseta del conjunto merengue tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, donde resalta su rendimiento frente a Palmeiras de Brasil en el Allianz Parque. Precisamente, en dicho duelo, el ex Sporting Cristal jugó desde el vamos por el chileno, quien se encontraba lesionado.

Jesús Castillo reemplazará a Rodrigo Ureña tras sanción/Foto: Instagram

Bajo esa premisa, todo haría indicar que el habilidoso jugador de 24 años sustituirá a popular 'Pitbull' en el mediocampo de Universitario en estos 6 partidos en donde ha sido suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FPF. Nos referimos a los encuentros contra, Melgar, UTC, Cusco FC, Alianza Atlético, Juan Pablo II y Sporting Cristal.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jesús Castillo en Universitario?

Tras ser anunciado por todo lo alto en Ate, el volante nacional firmó un contrato con el equipo crema hasta diciembre del 2028. El club se proyecta con un joven talento por las próximas temporadas.

Valor en el mercado de Jesús Castillo

Valor de Jesús Castillo según Transfermarkt

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo indica que actualmente, Jesús Castillo se cotiza en 700 mil euros en el mercado de pases. Su valor más alto lo obtuvo durante su paso por Portugal con un aproximado de 1 millón de euros.