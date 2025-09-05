La publicación de Rodrigo Ureña en medio de la sanción que indignó a hinchas de Universitario

En medio del receso del Torneo Clausura 2025 por la fecha FIFA, una sorpresiva noticia se dio a conocer respecto al clásico entre Universitario vs Alianza Lima disputado en el Estadio Monumental. Y es que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) impuso sanciones en las que figura Rodrigo Ureña.

El volante chileno, que no fue parte de los convocados pero estuvo en el recinto deportivo, fue sancionado con seis fechas de suspensión. Según el informe del árbitro, insultó a uno de los integrantes de la terna, mientras. Por el lado del club blanquiazul, Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron castigados.

Rodrigo Ureña captó la atención en redes sociales

En medio de esta noticia que se conoció semanas después del partido, Rodrigo Ureña sorprendió a sus seguidores y usuarios en general con una particular publicación que realizó en sus recientes Instagram Stories. Se trata de los entrenamientos del plantel que la ‘U’ difundió y que el ‘Pitbull’ no dudó en compartirlo.

Aunque la imagen no guarda relación con la sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF, lo cierto es que la historia no dejó de llamar la atención de los cibernautas, quienes están atentos al contenido que muestra el futbolista chileno.

La publicación de Rodrigo Ureña en su cuenta de Instagram

Para muchos hinchas cremas, Rodrigo Ureña es uno de los jugadores extranjeros más importantes que llegó a la ‘U’, logrando el bicampeonato de la Liga 1 y alcanzando importantes números.