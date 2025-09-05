Franco Navarro dio fuerte mensaje sobre Universitario tras sanción de la Comisión Disciplinaria: "Son..."

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, fue entrevistado por L1MAX acerca de las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol a Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Néstor Gorosito, Giacomo Scerpella y Héctor Ordoñez, todos ellos parte de la delegación íntima que visitó el Estadio Monumental en el clásico nacional contra Universitario de Deportes.

En primer lugar, Navarro rechazó la decisión de la Comisión Disciplinaria alegando que las fechas impuestas a los integrantes de Alianza Lima son demasiadas y que en primera hora presentarán una apelación, esperando que sean rápidos como sucedió con Universitario.

"Rechazamos las decisiones de la comisión. Son desproporcionadas. Mañana, a primera hora, presentaremos una apelación. Así como resolvieron rápido para la 'U', esperamos lo mismo.", declaró de forma contundente.

Video: L1MAX

Luego, manifestó su desacuerdo con la queja formal que hicieron los dirigentes del cuadro crema, comandado por Franco Velasco, administrador de Universitario, ya que no está de acuerdo en que presenten un documento y al día siguiente la Federación Peruana de Fútbol corrijan sus errores, generando violencia entre equipos.

"El error parte de la gente de la U. Presentan una queja formal y al día siguiente se rectifica. Eso genera ofensas, insultos, más violencia. Todo por negligencia o no sé qué pensar", continuó.

Lo dicho por Franco Navarro hace referencia a lo realizado por Universitario cuando solicitó que la Comisión Disciplinaria rectificara la sanción impuesta al Estadio Monumental, y al día siguiente lo hicieron. Por lo tanto, esperan que suceda lo mismo en el caso de las últimas sanciones impuestas a la delegación de Alianza Lima.

"Reitero, así con la celeridad con la que se reunió para decidir en menos de 24 horas lo del estadio de Universitario, haga de la misma manera con nosotros. Que el lunes mismo se reúna", finalizó.