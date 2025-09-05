- Hoy:
Gorosito suspendido 6 fechas: la verdadera razón detrás del castigo de la Comisión Disciplinaria
Se reveló la verdadera razón por la que Néstor Gorosito fue suspendido por seis fechas en la Liga 1, según la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF, tras el clásico entre Universitario vs Alianza Lima.
Néstor Gorosito fue suspendido por 6 partidos por haber ofendido a los hinchas de Universitario de Deportes en el clásico jugado en el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, el periodista Edu Sobrino reveló la verdadera razón del castigo al técnico de Alianza Lima por la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Néstor Gorosito y la razón de su castigo por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1
Según el periodista de Renegrones, Edu Sobrino, Gorosito fue sancionado por 6 jornadas debido a que Universitario presentó un video que demuestra que el técnico de Alianza Lima hizo gestos de connotación íntima hacia la tribuna crema.Néstor Gorosito fue suspendido por hacer gestos de connotación erótica a los hinchas de Universitario de Deportes.
"(Néstor) Gorosito es sancionado porque Universitario, a través de un video, denunció que el DT hizo gestos de connotación íntima hacia la tribuna local. Alianza Lima apelará", afirmó.
Además, el comunicador aliancista afirmó que Alianza no se quedará con los brazos cruzados y saldrá al frente para apelar dicha sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.
