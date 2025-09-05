Alianza Lima sin centrales en Liga 1: las opciones que tiene para reemplazar a Garcés y Zambrano

El último fallo de la Comisión Disciplinaria de la FPF fue lapidario para Alianza Lima, que tuvo hasta cinco castigados, entre ellos Carlos Zambrano y Renzo Garcés, los dos centrales titulares en el esquema de Néstor Gorosito, quien tendrá un auténtico dolor de cabeza para armar su defensa para los partidos de Liga 1.

Recordemos que si bien el 'Pipo' lo usaba más como volante, Erick Noriega también actuaba también de central en contigencias como suspensiones o lesiones, pero ahora el 'Samurái' juega en el Gremio de Brasil. ¿Qué otras opciones tiene el club victoriano?

Gianfranco Chávez ya ha sumado minutos tanto en Liga 1 y Copa Sudamericana, por lo que todo apunta que será titular en los próximos cotejos del campeonato local para suplir las bajas.

Gianfranco Chávez apunta a ser titular con Alianza Lima.

También se espera que Jhoao Velásquez vuelva a tener acción con el primer equipo como a comienzos de año. Actualmente juega con la reserva en la Liga 3. Otros juveniles que podrían ser alternativa son Brian Arias y Juan Delgado.

Respecto a jugadores cuya posición natural no es en la defensa central, pero pueden actuar ahí en caso de alguna emergencia son Jean Pierre Archimbaud y Josúe Estrada, quienes actúan como volante y lateral derecho respectivamente.

Jean Pierre Archimbaud también puede jugar como central.

Renzo Garcés y Carlos Zambrano suspendidos en la Liga 1

La Comisión Disciplinaria de la FPF emitió su fallo y suspendió por cuatro fechas a Renzo Garcés por supuestamente insultar al árbitro; mientras que Carlos Zambrano fue inhabilitado por dos jornadas, esto por gestos provocadores contra hinchas de Universitario en el Estadio Monumental.

Asimismo, en Alianza Lima también fue sancionado Néstor Gorosito con seis partidos. Héctor Ordóñez (delegado) y Giacomo Scerpella (psicológo) recibieron cuatro jornadas. Finalmente, Rodrigo Ureña, volante de Universitario, también recibió seis fechas de suspensión.