Alianza Lima anuncia 3 lesiones de futbolistas en medio de la lucha por el Torneo Clausura

¡Bajas para el Clausura! Alianza Lima confirmó las ausencias de tres futbolistas del primer equipo en medio de la competencia por el título nacional.

Diego Medina
Alianza Lima tendrá tres ausencias para esta etapa del Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima tendrá tres ausencias para esta etapa del Torneo Clausura 2025. | Foto: Prensa Alianza Lima
Alianza Lima lamenta tres sensibles bajas a estas alturas del Torneo Clausura 2025. El equipo se encuentra peleando los primeros lugares del campeonato y ahora deberá afrontar estas jornadas sin la presencia de elementos claves que eran considerados en el once titular.

Nos referimos a la delegación de Alianza Lima Femenino, que viene ubicándose en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura y que no puede tropezar en su afán de seguir firme en los Playoffs del campeonato. Ahora, se conoció que sus futbolistas Grecia Robles, Silvani Oliveira y Annaysa Silva se mantiene lejos de las concentraciones hasta su recuperación plena.

Mediante las redes sociales del plantel 'íntimo', se reveló al detalle lo que sufre cada una de estas futbolistas que vienen siendo ausentes en los compromisos programados de la Liga Femenina. Hay alentadoras noticias en alguna de las profesionales, por lo que su vuelta podría ser en semanas.

"Grecia Robles: Post operada de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Continúa en proceso de fortalecimiento. Inicio de trabajo en campo de manera gradual; Silvani Oliveira: Esguince de primer grado del ligamento colateral externo de rodilla izquierda. Continúa en proceso de recuperación; Annaysa Silva: Sobrecarga de gastrocnemios de miembro inferior izquierdo. En etapa final de recuperación", informó Alianza Lima Femenino en su parte médico.

Parte médico de Alianza Lima.

¿Cómo va Alianza Lima el Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Pendiente del partido del fin de semana ante la Universidad César Vallejo, Alianza Lima Femenino se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 18 unidades. Está a tres puntos del líder Universitario de Deportes, que suma puntaje perfecto en siete jornadas disputadas.

Tabla de posiciones Torneo Clausura - Liga Femenina 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario73421
2. Alianza Lima62118
3. UNSAAC7512
4. Carlos Mannucci7611
5. Sporting Cristal6511
6. Melgar7011
7. Flamengo6-18
8. César Vallejo6-65
9. Killas7-95
10. Biavo6-144
11. Real Áncash7-243
12. Defensores6-171

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

