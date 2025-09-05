U. de Chile se reforzó con ex Alianza Lima y jugará los cuartos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima ya conoció a su rival en la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras el fallo de la Conmebol. El cuadro peruano se medirá ante la Universidad de Chile, club que sumó a una exfigura del conjunto blanquiazul a sus filas y que será parte de estos encuentros de ida y vuelta.

Cabe mencionar que el equipo de Néstor Gorosito llegó a esta instancia al vencer a la Universidad Católica de Ecuador en el global, mientras que el cuadro ‘mapocho’ al superar a Independiente. El elenco chileno derrotó 1-0 en la ida a la escuadra argentina y en la vuelta, antes de la cancelación por los incidentes, empataban 1-1.

U. de Chile sumó a un ex Alianza Lima para pelear la Copa Sudamericana

La Universidad de Chile oficializó semanas atrás a Sebastián Rodríguez como su segundo refuerzo para lo que resta de la temporada, por lo que el popular ‘Bigote’ enfrentará a su exequipo donde tuvo un corto paso. El mediocampista uruguayo busca recuperar su mejor versión en el campeonato local y el torneo de la Conmebol con su nuevo club.

Sebastián Rodríguez jugó la Liga 1 con Alianza Lima | Foto: GLR

Aunque su fichaje se dio antes de que se conociera el pase del cuadro chileno a los cuartos de final y enfrentar a Alianza Lima, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los hinchas blanquiazules y usuarios en general de las redes sociales, quienes están pendientes de todo lo relacionado al plantel.

“Me presento como alguien muy profesional, tanto dentro como fuera de la cancha, y eso es importante cuando se representa a un club tan grande, y después, lo que es estrictamente dentro de la cancha, soy un jugador que deja todo en el acierto y en el error, por el equipo y los compañeros”, dijo el popular ‘Bigote’ el día que fue anunciado en Chile.

Sebastián Rodríguez se unió a la Universidad de Chile

Sebastián Rodríguez: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Sebastián Rodríguez tiene un valor en el mercado actual de 700 mil €.