Alianza Lima viajó a Chile para su partido internacional e incorporó a un portero retirado

Alianza Lima decidió viajar hasta Chile para disputar importante partido internacional, y para sorpresa de muchos incluyó a un futbolista retirado en el plantel.

Francisco Esteves
Alianza Lima viajó a Chile para jugar su partido internacional.
Alianza Lima viajó a Chile para jugar su partido internacional. | Foto: Composición Líbero.
En medio de la polémica ocurrida con la U de Chile que clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo de la Conmebol, Alianza Lima comunicó a sus hinchas que el plantel victoriano viajó al país sureño para afrontar un importante compromiso internacional. Para sorpresa de algunos, en la portería estará un futbolista que anunció su retiro hace algunos años.

Alianza Lima fue perjudicado por amaño de partidos.

Árbitro que dirigió a Alianza Lima en la Copa confirmó que manipuló partidos a favor de apostadores

Resulta que en el Estadio Monumental de Santiago se llevará a cabo un partidazo este mismo sábado 6 de septiembre desde las 16.00 horas de Perú. El equipo Colo Colo Centenario, conformado por varias de sus máximas leyendas, enfrentará a un combinado repleto de íconos blanquiazules, entre ellos algunas figuras como Waldir Sáenz y Juan Jayo Legario. Este encuentro será totalmente amistoso.

Por ello, Alianza Lima Máster viajó hasta Chile y en su plantel aparece el conocido Leao Butrón, guardameta que ya no practica el fútbol a nivel profesional pero se mantiene en forma. Los íntimos buscarán dar la sorpresa venciendo a los locales en un partido entre dos clubes hermanos, ya que desde la tragedia del Fokker en 1987 formaron un fuerte vínculo.

Alianza Lima chocará con Colo Colo.

¿Quiénes conforman el equipo Máster de Alianza Lima?

Según la foto que te mostraremos a continuación, el equipo está conformado por los siguientes exfutbolistas: Henry Quinteros, Aldo Cavero, Rinaldo Cruzado, Frank Ruíz, Andy Pando, 'Wally' Sánchez, Leao Butrón, Marko Ciurlizza, Juan Jayo, Junior Viza, Wilmer Aguirre, Waldir Sáenz y 'Coki' Molina.

Alianza Lima y su equipo Máster.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Colo Colo será mediante los siguientes mediante Canal 13 para todo Chile. Asimismo, si quieres ver el apasionante encuentro totalmente online, podrás hacerlo mediante 13 Go y HBO Max si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

