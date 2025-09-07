Revelan drástica decisión de Conmebol sobre Alianza vs U de Chile tras apelación de Independiente

Conmebol falló a favor de la U de Chile, que será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, Independiente no se quedó de brazos cruzados y presentará una apelación para intentar revertir la decisión. Frente a este panorama, desde Chile dieron a conocer la firme postura del ente sudamericano respecto a una posible suspensión de la serie de cuartos de final.

Y es que, el elenco argentino fue expulsado del torneo continental tras los lamentables hechos de violencia ocurridos en el duelo de vuelta ante la 'U' en el Estadio Libertadores de América. Por esta razón, presentarán una apelación y solicitarán que no se dispute el encuentro entre Alianza Lima y la U de Chile.

¿Conmebol suspenderá el Alianza Lima vs U de Chile?

En ese sentido, el medio chileno 'ADN Deportes' informó que, ante una eventual apelación de Independiente, la Conmebol habría determinado que el partido entre Alianza Lima vs U de Chile no se suspenda y se dispute en las fechas ya programadas.

Según lo señalado, el máximo ente del fútbol sudamericano tiene previsto que, apenas Independiente presente su recurso de apelación, el Tribunal de Justicia sesione de inmediato para emitir un fallo que no afecte el cruce entre chilenos y 'blanquiazules'.

"Pese al temor de algunos hinchas azules, el partido de la U ante los peruanos se jugará en las fechas estipuladas. Fuentes de Conmebol comentan que, una vez recibidas las apelaciones de Independiente, ese mismo día sesionará la segunda sala del Tribunal de Justicia, con el fin de entregar un fallo definitivo lo antes posible", mencionaron en su nota web.

Alianza Lima buscará seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se jugarán Alianza Lima vs U de Chile?

De acuerdo con lo informado por la Conmebol, el duelo de ida entre Alianza Lima vs U de Chile está programado a disputarse el 18 de setiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.