Árbitro que dirigió a Alianza Lima en la Copa confirmó que manipuló partidos a favor de apostadores

Alianza Lima se vio severamente afectado en la Copa por las decisiones de un árbitro que confesó haber sido sobornado para manipular partidos Conmebol.

Francisco Esteves
Alianza Lima fue perjudicado por amaño de partidos.
Alianza Lima fue perjudicado por amaño de partidos.
¡Escándalo internacional! Mientras en La Victoria piensan en los cuartos de final ante la U de Chile por Copa Sudamericana, un conocido árbitro sudamericano confirmó que manipuló varios partidos y uno de ellos fue la derrota de Alianza Lima 3-2 en la Copa Libertadores. El juez admitió que fue sobornado para favorecer a los apostadores y el duelo de los blanquiazules fue el primero que amañó. Revisa toda la información a continuación.

Resulta que, mediante el documental Mafia del Silbato, el brasileño Edilson Pereira de Carvalho confesó que recibió dinero en varios compromisos continentales y uno de ellos fue la derrota de los íntimos ante Banfield en la Copa Libertadores del 2005, en el Estadio Florencio Sola. En aquel entonces se disputaba la fecha 2 del certamen Conmebol y los de Matute querían sacar un buen resultado en Argentina tras haber igualado con Tigres en condición de local.

En aquella noche el árbitro cometió una serie de errores muy notorias para que el 'Taladro' pudiera adelantarse en el marcador y posteriormente quedarse con la victoria. Según el medio Globo, donde se transmite este programa, el colegiado ganó 10,000 reales, casi 6,500 soles, por perjudicar a Alianza Lima en dicho partido, todo por las apuestas deportivas.

Alianza Lima vs. Banfield en la Copa Libertadores 2005.

"La FIFA no quiso involucrarse en el asunto y dejó la responsabilidad a las entidades locales. Si el partido en Argentina hubiera sido anulado, Banfield habría quedado con ocho puntos en su grupo, pudiendo aún ser alcanzado por Alianza, que no se clasificó a los octavos de final", agregó el mencionado documental, desatando así la polémica total.

Alianza Lima tomó acciones por el partido amañado

En su momento, Alfonso de Souza Ferreira, presidente de Alianza Lima en aquel entonces, se mostró sumamente indignado y exclamó lo siguiente: "Vamos a solicitar que nos envíen copia del interrogatorio al que fue sometido el árbitro para tenerlo como prueba. Comprobado que él actuó contra la ley, reclamaremos nuestros derechos y le cobraremos al árbitro por los perjuicios".

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

