Alianza Lima tomó firme medida tras conocer que enfrentará a U de Chile: "Solicitud..."

Alianza Lima finalmente conoció quién será su rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La Conmebol definió que los blanquiazules se enfrenten ante la U de Chile por un lugar en las semifinales del torneo. Tras conocerse este fallo, la directiva del cuadro 'íntimo' no tardó en reaccionar y en tomar un contundente medida.

El elenco de La Victoria continúa sus entrenamientos en plena fecha FIFA sabiendo que tendrá que afrontar un exigente calendario. Especialmente ya que se encuentra en la pelea por el título del Torneo Clausura y la Sudamericana.

¿Qué medida tomó Alianza Lima tras conocer que enfrentará a U de Chile?

En ese contexto, días anteriores la Liga 1 había programado la fecha 9 del Torneo Clausura para disputarse entre el 16-18 de setiembre. No obstante, el duelo de los blanquiazules no fue programado ya que podría chocar con su partido de ida por los cuartos de final.

En ese sentido, según informó el deportivo Gerson Cuba, una vez que se conoció la decisión de la Conmebol, la directiva de Alianza Lima se puso a trabajar y decidieron enviar una solicitud a la Liga 1 en busca de reprogramar su partido ante Los Chankas para otra fecha.

Alianza Lima pedirá reprogramar partido ante Los Chankas.

"Alianza Lima está próximo a enviar la solicitud a la Liga 1 para reprogramar su duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura ante Chankas FC. La razón es el calendario que afrontará de cara a los cuartos de final frente a la U de Chile", mencionó en su cuenta de 'X'.

Cabe recordar que, de acuerdo con el reglamento de la Conmebol, los clubes tienen prioridad para disputar sus encuentros internacionales, por lo que están facultados a pedir la reprogramación de sus compromisos locales en caso de que coincidan con duelos del torneo continental.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U de Chile?

De acuerdo con lo programado por la Conmebol, el partido entre Alianza Lima vs U de Chile está programado para disputarse el 18 de setiembre en el Estadio de Matute.