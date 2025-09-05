Alianza Lima oficializó a nueva incorporación hasta 2026: "Nos llena de entusiasmo anunciar a..."

Alianza Lima no deja de sorprender y anunció a su nueva incorporación para la temporada 2025 y hasta inicios del 2026. A través de una presentación oficial, la dirigencia blanquiazul, comandada por Diego Montoya, presentó a Boogie como su nuevo patrocinador.

El equipo aliancista realizó una conferencia de prensa en la que anunciaron a Boogie, de la empresa Confiteca del Perú, como su nueva marca aliada hasta inicios del 2026, con miras a expandir el significado blanquiazul por todas las provincias del país.

Diego Montoya, Gerente Comercial, de Marketing y Comunicaciones de Alianza Lima, se refirió a este convenio empresarial con gran entusiasmo.

"Nos llena de entusiasmo anunciar a Boogie como nuevo patrocinador del Club Alianza Lima. Se trata de una marca sólida, con una trayectoria destacada en el rubro de confitería, que ha decidido sumarse a este camino con nosotros. Esta alianza no solo fortalece el vínculo entre el deporte y la industria nacional, también refuerza nuestro compromiso de trabajar con marcas que promueven la cercanía, la autenticidad y el desarrollo del país", afirmó.

Alianza Lima presentó a Boogie como nuevo patrocinador blanquiazul.

Asimismo, Corina Segundo, Gerente General de Confiteca del Perú, manifestó su alegría por poder anunciar su incorporación a la nación aliancista, sabiendo que el cuadro íntimo tiene una gran cantidad de hinchas en todo el Perú.

"En Confiteca del Perú estamos muy orgullosos de anunciar que Boogie será uno de los patrocinadores oficiales del Club Alianza Lima. Esta unión nos permite seguir llevando el aliento del Perú a cada rincón del país. Creemos firmemente que, a través del contenido y las experiencias, podemos inspirar a miles de jóvenes y generar conversaciones que trasciendan, dejando huella en la sociedad", concluyó.

Es importante anunciar que, debido a la unión entre Alianza Lima y Confiteca del Perú, Boogie lanzará una colección especial de empaques co-brandeados, que estarán disponibles en diversos locales del país a nivel nacional, con el fin de llevar el aliento blanquiazul a todos los rincones.