Administrador de Alianza Lima fue enfático sobre renovación de Gorosito: "No está planteada..."
Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, reveló que se encuentran felices con Néstor Gorosito, aunque puso un 'pero' que sorprendió a los hinchas.
Sin duda alguna esta temporada es diferente para Alianza Lima, ya que en la Liga 1 no marcha muy bien pero en la Copa Sudamericana se encuentra instalado en los cuartos de final y con posibilidades de salir campeón. Uno de los grandes responsables de esta coyuntura es Néstor Gorosito, quien llegó a Matute esta temporada y ahora Fernando Cabada, administrador del club, sorprendió al referirse sobre su continuidad.
En una entrevista para El Comercio, al directivo blanquiazul le preguntaron sobre 'Pipo' y si ya hay una fecha para definir si sigue o no en La Victoria de cara a la próxima campaña. De inmediato, no dudó en responder que se encuentra feliz con el rendimiento del estratega argentino, pero también confirmó que todavía no tienen pensado en cuándo anunciar la ampliación de su contrato.
"No hay una fecha clara (sobre su continuidad). Pero, en lo personal, estoy contento con ‘Pipo’ porque está haciendo un trabajo que da resultados y tenemos un plan de continuidad", comenzó indicando Fernando Cabada sobre la permanencia de Néstor Gorosito en Alianza Lima para la próxima temporada, y aclaró que seguirá pese a los resultados.
"La continuidad de Gorosito no está sujeta a ciertos hitos. Cuando digo que la institución necesidad estabilidad para desarrollar proyectos me refiero a eso. Siempre pueden suceder cosas, pero la continuidad no está planteada en función de que algo puntual que sucedió", agregó el campeón de la Copa Libertadores con River Plate.Néstor Gorosito atraviesa un buen momento con Alianza Lima.
De esta forma, el administrador de Alianza Lima dejó claro que piensan continuar con el trabajo del director técnico pese a que los resultados no lo acompañen en la recta final de la temporada. En síntesis, 'Pipo' no abandonará Matute incluso si al término del año la institución victoriana no logra alzar ni Liga 1 ni Copa Sudamericana.
¿Hasta cuándo tiene contrato Néstor Gorosito?
Néstor Gorosito llegó esta temporada a La Victoria y generó mucha controversia, ya que no cuenta con muchos títulos a lo largo de su carrera como director técnico. El entrenador argentino firmó por un año, es decir que su vínculo culmina en diciembre del presente 2025.
