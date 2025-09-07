Néstor Gorosito se pronuncia tras conocer que enfrentará a la U de Chile: "Ven que..."

Recientemente la Conmebol determinó que Independiente quede eliminado de la Copa Sudamericana y que la U de Chile sea el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la competición internacional, lo que generó una enorme cantidad de comentarios en la hinchada. Tras ello, Néstor Gorosito decidió romper su silencio y dejó un firme mensaje.

Mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes llamada Twitter, el director técnico de los blanquiazules realizó una curiosa publicación que despertó mucha intriga en los aficionados. Sin embargo, no tiene nada que ver con el enfrentamiento ante los 'Azules' en búsqueda del pase a las semifinales por el campeonato continental.

"¡Ven que los que verdaderamente saben de fútbol hablan fácil. Se entiende todo!", publicó Néstor Gorosito en sus redes sociales, generando muchos comentarios y en varios de ellos los hinchas de Alianza Lima le expresaron su apoyo y ganas de que siga como entrenador del equipo victoriano por al menos una temporada más. Recordemos que su contrato vence a final de año.

Néstor Gorosito es muy querido por los hinchas de Alianza Lima.

Néstor Gorosito fue suspendido 6 fechas

Hace poco se confirmó que Néstor Gorosito fue suspendido seis fechas en el Torneo Clausura de la Liga 1, y el periodista Gerson Cuba explicó el motivo por el cual la Comisión Disciplinaria de la FPF tomó tal decisión que sin duda alguna terminará perjudicando al equipo de Matute. La culpa fue de la 'U', el eterno rival.

"(Néstor) Gorosito es sancionado porque Universitario, a través de un video, denunció que el DT hizo gestos de connotación íntima hacia la tribuna local. Alianza Lima apelará", indicó el comunicador, por lo que se espera una reducción en el castigo impuesto contra el entrenador argentino e ídolo de River Plate.