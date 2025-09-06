Gorosito dio enérgica respuesta sobre el objetivo de Alianza en la Sudamericana: "Queremos..."

Alianza Lima está viviendo un verdadero sueño a nivel internacional este 2025. Después de muchos años de fracasos futbolísticos, los blanquiazules están instalados en cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde se enfrentará a Universidad de Chile. A menos de dos semanas del duelo de ida, el DT Néstor Gorosito fue claro al decir cual es el objetivo del club de La Victoria en el certamen Conmebol.

El estratega argentino fue entrevistado por el área de prensa de la institución sobre muchos temas, pero resaltó la campaña del equipo en la presente edición de la 'Gran Conquista' y no dudó en afirmar que, desde el primer día, el objetivo de los 'Íntimos' es ser campeones de la competición porque tienen un plantel competitivo para jugarle de tú a tú a cualquier equipo del continente.

"Ustedes le pueden preguntar a los muchachos del plantel profesional desde que nosotros llegamos le dijimos: 'Nosotros no vamos a jugar esta copa para cumplir. Nosotros queremos salir campeones y ustedes también tiene que salir porque tenemos con qué'. Y si te fijas de las primeras declaraciones mías, nosotros estamos para jugarle de igual a igual a cualquiera en Sudamérica", declaró a Alianza Lima TV.

Video: Alianza Lima

Gorosito resaltó el trabajo hecho por todo Alianza Lima para haber llegado lejos en la Sudamericana

Además de recalcar que el plantel tiene con qué ilusionarse para levantar el título de la Sudamericana, 'Pipo' destacó la labor realizada en conjunto con el gerente deportivo Franco Navarro, la dirigencia y todo el grupo de trabajo para llegar lo más lejos posible en la Sudamericana, pues eso se ve reflejado en los resultados del equipo.

"Tenemos con qué y eso es un grupo de trabajo con Franco (Navarro), con Coté (Bellina) en su momento y con Franquito (Navarro Mandayo) ahora, con Fernando (Cabada) y con Jorge (Zúñiga). Ellos han conformado un grupo de trabajo junto a nosotros y vamos todos de la mano. No es solamente virtud nuestra, sino también de toda la gente que está encima del plantel profesional. Creemos que somos un grupo de trabajo y que en base a todo lo que hace cada uno, resalta y se ve en el equipo", agregó.

Alianza Lima ha tenido un exitoso camino en torneos internacionales este 2025

El conjunto victoriano ha llegado hasta donde está con mucho esfuerzo y venciendo a rivales complicados. En febrero comenzó su participación en las rondas preliminares de la Copa Libertadores, donde venció a Nacional de Paraguay, Boca Juniors de Argentina por penales y Deportes Iquique de Chile para acceder a la fase de grupos, etapa donde quedó en tercer lugar del grupo D con 5 puntos.

En julio comenzó su andar por la Sudamericana en los playoffs, eliminando a otro grande del continente como Gremio de Porto Alegre y el mes pasado accedió a los cuartos de final después de dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador, ganándoles con un global de 4-1.

Alianza Lima es el único club peruano que queda en competencia en torneos Conmebol. Foto: AFP