Campeón de la Copa Libertadores se rindió en elogios ante Alianza Lima: "El más grande"

Alianza Lima no se detiene y sigue entrenando en plena fecha FIFA con el objetivo de seguir en la pelea por el titulo del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Los blanquiazules atraviesan un gran momento de la temporada y se ilusionan con poder hacer historia. Con ello, se han ganado múltiples elogios, entre ellos de una destacada figura que fue campeón de la Libertadores.

Campeón de la Copa Libertadores elogió a Alianza Lima

Nos referimos al DT Néstor Gorosito, quien recientemente brindó una entrevista para las redes oficiales del club en pleno parón de selecciones por la fecha FIFA de setiembre. En dicho diálogo, el técnico fue consultado sobre si le resultó sorpresivo el ambiente que se vive en Alianza Lima.

Al respecto, ‘Pipo’ Gorosito no desaprovechó la oportunidad y recalcó que ya sabía que el cuadro íntimo era un club grande. Sin embargo, emocionó a los hinchas al asegurar que, para él, es el club más grande del Perú.

"Uno sabe, a través del futbol, que Alianza Lima es un equipo grande. El hecho de venir y ver que es el más grande del país, es muy lindo para uno trabajar en un club de esta magnitud y toda la trascendencia que tiene que la había perdido. Pero, en este año hemos insertado otra vez a Alianza Lima en el plano internacional", expresó el estratega.

De igual manera, el técnico reveló que la grandeza de Alianza Lima fue un factor clave para aceptar la propuesta de dirigirlo. "Me sedujo en sí, el hecho de venir a un equipo grande para pelear el torneo y tratar de ganarlo. Nos gustó volver a estar en un club grande, hemos tenido la suerte de estar en grandes de Argentino. Nos venía bien, porque nos gustaba el desafío", aseveró.

Néstor Gorosito fue campeón de la Copa Libertadores

Durante su trayectoria como futbolista profesional, Néstor Gorosito ha logrado jugar en históricos equipos del fútbol sudamericano y ha conseguido un gran palmarés. No obstante, su logro máximo fue el haber alzado la Copa Libertadores con River Plate en 1986.

Néstor Gorosito jugó en River Plate y ganó la Copa Libertadores en 1986. Foto: TyC Sports

Néstor Gorosito destaca en Alianza Lima

Desde su llegada a tienda victoriana, Néstor Gorosito demostró toda su capacidad y ha sido esencial en cada victoria del equipo. Y es que, bajo su mando, Alianza Lima ha conseguido hazañas históricas como la eliminación a Boca Juniors, Gremio y la Universidad Católica de Ecuador.

Durante lo que va de la temporada, Gorosito ha dirigido 41 partidos, entre todas las competiciones, dejando un saldo de 21 victorias, 13 empates y 7 derrotas. De igual forma, también ha llevado al equipo a los cuartos de final de la Sudamericana.