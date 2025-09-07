Castillo lamentó que hinchas de Alianza no puedan estar ante la U de Chile de visita: "Injusto"

Alianza Lima conoce desde el pasado jueves que tendrá que enfrentarse a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Por los hechos ocurridos en el encuentro ante Independiente en Argentina, la Conmebol decidió sancionar al 'Romántico Viajero' con siete partidos como local sin público. Ante ello, Jesús Castillo dejó tajante comentario tras conocer que los hinchas blanquiazules no podrán entrar al estadio para apoyarlos en tierras mapochas.

El plantel 'Íntimo' sigue entrenando pese a la paralización del torneo local y a su salida de la práctica del último sábado, el volante defensivo victoriano lamentó que la fanaticada aliancista no pueda acompañarlos en el recinto donde se juegue la vuelta contra la U de Chile, sobre todo porque este 2025 se han hecho sentir en todos los duelos de visita por certámenes internacionales, y calificó de injusta esta determinación.

"Es algo que influye un poco porque la hinchada de Alianza Lima siempre ha estado de local y de visita. Este año nos han acompañado mucho más y es injusto para nuestra hinchada y para nosotros", declaró en entevista con el portal Jax Latin Media antes de retirarse del predio EGB, ubicado en Lurín.

Video: Jax Latin Media

Jesús Castillo confía que Alianza Lima puede superar a la U de Chile

Por otro lado, el futbolista de 29 años aseguró que tanto él como sus compañeros se están preparando para enfrentar a los 'Azules' por la Sudamericana y cree que el equipo va a hacer bien las cosas en ambos partidos, donde está en juego un lugar en las semifinales del campeonato continental.

"Nosotros estábamos esperando el rival que toque. El equipo viene bien preparado y va a poder hacer bien las cosas. Es un partido que se viene hablando mucho (contra la U de Chile), pero vamos a hacer nuestro trabajo", agregó al citado medio de comunicación.

¿Por qué Alianza Lima no podrá jugar con sus hinchas ante U de Chile de visita?

Conmebol sacó un comunicado para comunicar los castigos correspondientes a los actos de violencia ocurridos entre aficionados de Independiente y U de Chile. Para el elenco universitario, el organismo del fútbol sudamericano determinó sancionarlos con siete partidos sin sus hinchas en condición de visita y otros siete a puertas cerradas cuando sean locales por cualquiera de sus torneos. Por ese motivo, Alianza Lima no podrá llevar a sus fanáticos a apoyarlos en el estadio donde jueguen dicho encuentro.

Comunicado de Conmebol sobre las sanciones a U de Chile. Foto: Conmebol

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile?

De acuerdo a la programación de los compromisos por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, la vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile está pactada para el jueves 25 de setiembre a las 21:30 hora local (19:30 de Perú), en estadio por definir.