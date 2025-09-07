¡Imparables! Alianza Lima ganó en torneo Conmebol e ilusiona con el título internacional

Alianza Lima continúa con sus preparativos durante el parón de selecciones por la fecha FIFA. Los blanquiazules buscan mantenerse en la lucha por el título de la Liga 1 y seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana. En este contexto, la escuadra 'íntima' logró vencer a su rival en el torneo Conmebol, ilusionando a sus hinchas con la posibilidad de sumar un título internacional.

PUEDES VER: Alianza Lima anuncia 3 lesiones de futbolistas en medio de la lucha por el Torneo Clausura

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima celebró su último triunfo en un torneo continental. Sin embargo, no se trata del primer equipo, sino de su plantel femenino Sub-16, que compite en el Torneo Fiesta Conmebol Evolución, dentro del Grupo B.

El equipo blanquiazul debutó enfrentando a Secasports de Venezuela y logró una valiosa victoria por 1-0. El gol del triunfo fue anotado por Jackeline Saavedra a los 28 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, las blanquiazules comienzan con buen pie el torneo continental y se perfilan para acceder a las semifinales en busca del título de la Conmebol.

Alianza Lima debutó con triunfo en el Torneo Fiesta Conmebol Evolución.

Además, según las bases del torneo, tras cada partido se disputa una tanda de penales que otorga un punto adicional al ganador. En este caso, la escuadra blanquiazul también se impuso y sumó otro punto extra.

Tabla de posiciones del Grupo B

Alianza Lima comparte grupo con Secasports (Venezuela), Ferroviaria (Brasil), Liga de Bogotá (Colombia) y Leonas de Tarija (Bolivia). Cabe destacar que en cada fecha descansa un equipo; el conjunto blanquiazul descansó en la primera jornada.

Grupo B PJ Puntos 1. Ferroviaria 2 8 2. Alianza Lima 1 4 3. Secasports 2 4 4. Liga de Bogotá 2 1 5. Leonas de Tarija 1 0

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Fiesta Conmebol Evolución

Fecha 1: Descansa

Fecha 2: Secasports 0-2 Alianza Lima | 7 de setiembre

| 7 de setiembre Fecha 2: Alianza Lima vs Ferroviaria | 8 de setiembre

vs Ferroviaria | 8 de setiembre Fecha 3: Alianza Lima vs Liga de Bogotá | 10 de setiembre

vs Liga de Bogotá | 10 de setiembre Fecha 4: Leonas de Tarija vs Alianza Lima | 11 de setiembre

¿Cómo se define a los clasificados en el Torneo Fiesta Conmebol Evolución?

Según el formato de la Conmebol, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales del torneo y tendrán la oportunidad de disputar el título. Por su parte, los equipos que queden relegados competirán por las posiciones del quinto al noveno lugar.