- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Ucrania vs Francia
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Universitario tendrá importante ventaja sobre Alianza Lima en la lucha por la Liga 1 2025
Universitario de Deportes podría consagrarse campeón de la Liga 1 2025 gracias a una importante ventaja que tendría sobre Alianza Lima. A continuación, te contamos todos los detalles.
Universitario de Deportes y Alianza Lima se preparan para reanudar sus partidos en la Liga 1 después del proceso Eliminatorio, pero una noticia de último momento complica la situación del equipo blanquiazul en su búsqueda por el campeonato de la Liga 1. Dos jugadores titulares han sido suspendidos por la Comisión Disciplinaria.
PUEDES VER: Alianza Lima oficializó a nueva incorporación hasta 2026: "Nos llena de entusiasmo anunciar a..."
Carlos Zambrano y Renzo Garcés: Alianza Lima perderá a sus dos defensas titulares por 4 fechas de Liga 1
La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la suspensión de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, los dos defensas titulares en el esquema de Néstor Gorosito para pelear el título de la Liga 1 del 2025.
Estas sanciones perjudican a los íntimos que se encuentran en la búsqueda de salir campeones del campeonato nacional, ya que si Universitario lo logra, saldría tricampeón y lo que Alianza Lima desea es arruinar esta ventaja que ya lleva dos años.Universitario saca ventaja: Renzo Garcés y Carlos Zambrano suspendidos por Liga 1.
Cabe destacar que Garcés fue suspendido por 4 fechas al agredir verbalmente al árbitro Jordi Espinoza, mientras que Zambrano con 2 por provocar a los hinchas de Universitario de Deportes al término del clásico nacional en el Estadio Monumental de Lima.
Si eso fuera poco, Alianza Lima tampoco tendrá dentro de la banca de suplentes a su entrenador Néstor Gorosito, ya que fue suspendido por 6 jornadas al haber vulnerado a los fanáticos del cuadro merengue.
Esto quiere decir que mientras Universitario solo tendrá fuera a Rodrigo Ureña, pero por 6 fechas. Sin duda también una baja notable, pero de menor peso que Alianza Lima, quienes perderán a dos titulares indiscutibles y a su entrenador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Comisión Disciplinaria sanciona duramente a Gorosito, Ureña, Zambrano y Garcés por informe del clásico
- 2
Canal confirmado para ver Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025
- 3
Prensa chilena apunta contra Gorosito tras fallo de Conmebol: "Alianza no tiene ni 'pito' en esto"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00