¡Aseguró su pase! Universitario sumó 3 puntos e ilusiona a hinchas con el título
Universitario de Deportes aplastó a su rival de turno en el torneo local y con este resultado entusiasma a los hinchas cremas para lograr el título de la temporada.
La temporada 2025 es para Universitario de Deportes una de las más importantes, pues quiere mantener su protagonismo y conseguir todos los objetivos, tanto en la Liga 1, el equipo femenino y demás categorías. Por ello, afronta cada partido como una verdadera final, ilusionando a los hinchas.
PUEDES VER: ¿Universitario va a jugar un amistoso contra Barcelona en el Monumental? Lo último que se sabe
Como se recuerda, en el 2024 la meta fue clara desde el inicio y lograron obtener la mayoría de trofeos en el año. En ese contexto, ahora esperan repetir la historia y darle más alegrías a los aficionados que esperan seguir por el camino del triunfo en los próximos retos, como el que se dará próximamente.
Universitario afronta la temporada 2025 buscando todos los objetivos
Precisamente, en un reciente partido postergado correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Juvenil Sub-18, el equipo crema goleó 3-0 a UTC y se consolidó como líder del Grupo A. Los goles en el partido disputado en Campo Mar llegaron a través de Gonzalo Álvarez (53'), Adrián Cáceres (65') y un autogol del cuadro visitante.
Vale mencionar que con este resultado, Universitario jugará en cuartos de final ante Cienciano el próximo viernes 12 de septiembre, encuentro que se desarrollará en Lima, mientras que el elenco cajamarquino, que aseguró el segundo lugar gracias a la diferencia de goles, enfrentará a Alianza Lima.
Cabe señalar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tiene a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes jugaron partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.Universitario Sub-18 se impuso a UTC y clasificó a cuartos de final
¿Cuáles son los cruce en cuartos de final?
- Universitario vs Cienciano
- Alianza Lima vs UTC
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Melgar vs Atlético Grau
