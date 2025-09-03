- Hoy:
Universitario anunció millonaria incorporación desde Trujillo en pleno Clasurua: "Se une..."
Universitario de Deportes sorprendió a todos sus hinchas con una inesperada incorporación valorizada en millones, y todo en plena Liga 1 2025.
Uno de los principales candidatos a llevarse el Torneo Clausura 2025, y por consecuente ser campeón de la Liga 1, es Universitario de Deportes. Los cremas fueron eliminados aparatosamente de la Copa Libertadores, pero en el ámbito local se mantienen firmes y subieron al liderato gracias al descenso de Binacional. En esa línea, para seguir dando la hora, los cremas anunciaron una millonaria incorporación desde Trujillo. ¿Quién es?
Eso sí, no se trata de ningún nuevo futbolista para el plantel de Jorge Fossati sino de un detalle netamente enfocado en los aficionados merengues, quienes cada vez que la 'U' juega en el Estadio Monumental se encargan de llenar sus tribunas y alentar de la mejor manera posible. Resulta que los de Ate informaron sobre la incorporación de nuevas marcas para sus socios.
"Trujillo se une a la sociedad eterna. Estas son las marcas que se suman a nuestra pasión y brindarán grandes beneficios a los Socios Adherentes de Trujillo", informó Universitario, animando a que sus hinchas de esta ciudad se unan para obtener estas enormes promociones. Recordemos que únicamente son válidas en la 'Ciudad de la Eterna Primavera'.Las marcas que se unen a Universitario.
Las marcas que se unen a la 'U' son las siguientes: RF Karting (entretenimiento), Atilas - Alitas Restobar (restaurante), El Farro (restaurantes), Club Garage (servicios), Gran Recreo Hotel (servicios), Multident (salud y belleza), Montalvo (salud y belleza), y Repsol (servicios). La última mencionada es una conocida empresa multinacional de energía que se encuentra valorizada en millones.
Universitario tiene dos lesionados
Tras haberse anunciado la lista de la selección peruana, Óscar Ibáñez se vio obligado a desconvocar tanto a Álex Valera como Edison Flores debido a que ambos futbolistas sufrieron un desgarro. Sin embargo, es importante resaltar que ninguno de los dos sería baja en Universitario de Deportes para el partido contra Melgar de Arequipa.
