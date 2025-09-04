Periodista australiano dio dura advertencia a Piero Quispe tras llegar a Sydney: "Ellos quieren un..."

Piero Quispe iniciará una nueva aventura en su carrera profesional con Sydney FC para la temporada 2025-2026. Tras dejar Pumas UNAM de la Liga MX, el habilidoso mediocampista buscará ganarse un lugar en el once titular del estratega Ufuk Talay. Mientras tanto, un periodista australiano impactó al darle una fuerte advertencia al 'Chico Maravilla'.

Periodista australiano dio firme advertencia a Piero Quispe

En una entrevista con Exitosa Deportes, el comunicador Daniel Campos indicó que, el jugador de 24 años tendrá el duro reto de adaptarse al fútbol de Australia, a fin de poder lidiar con la presión de la hinchada de los 'Sky Blues'. Y es que, el Oceanía son "exigentes" respecto al nivel del futbolista que se desempeña en esa liga.

Periodista australiano opinó sobre fichaje de Piero Quispe a Sydney FC/Composición: GLR

"Va a ser interesante, Quispe llega esta semana con un título en Universitario, 12 partidos en selección peruana. Sin embargo, el hincha de Australia es exigente, ellos quieren a un Alessandro Del Piero, un Douglas Costa. Es un país A1 y son exigentes en el deporte, ya que se lo toman muy en serio", sostuvo.

Al margen de eso, Campos señaló que, el volante peruano tiene las condiciones para poder brillar en Sydney FC de la A-League, asimismo, dejó en claro que todo pasa por un tema mental.

"Tiene todo para que le vaya bien, es rápido. Será un jugador de etiqueta y a él se le sumarán 5 refuerzos más. Es cuestión de actitud, si él llega con una mentalidad que va a ir como turista, no le va a resultar. Si va para solo cobrar, no jugará. Se habla de la plata y en Australia se paga bien, aunque no como Europa. Si viene como turista no la va a pasar bien porque en Australia se juega, no es como los 80's o 90's. Ahora tienen una cultura deportiva", acotó.

Valor en el mercado de Piero Quispe

Transfermarkt, prestigioso portal internacional, refiere que, actualmente el valor de Piero Quispe es de 2.50 millones de euros en el mercado de pases. El 'Príncipe Inca' buscará consolidar su carrera y con ello aumentar su cotización.