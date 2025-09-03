Scout internacional y el duro comentario sobre Piero Quispe: "La realidad es que..."

Una de las noticias más fuertes en el fútbol peruano, a lo largo de los últimos días, ha sido sin duda alguna la transferencia de Piero Quispe al Sidney FC de Australia. El volante nacional dejó Pumas UNAM de México y seguirá su carrera en una liga menos competitiva, lo que despertó muchas críticas y un reconocido scout internacional sorprendió con un fuerte comentario sobre el ex Universitario de Deportes.

Durante la transmisión del programa Mano a Mano, vía DENGANCHE en YouTube, el también periodista Víctor Zaferson se refirió a todo lo que viene sucediendo con el mediocampista de la selección peruana. Recordemos que únicamente se encuentra a préstamo en la A-League y en cualquier momento desde la Liga MX podrían necesitarlo nuevamente.

"Cuando aparece un talentoso, como Piero Quispe, a veces nos emocionamos muy rápido, nos enamoramos, y creemos que es uno de diez en el mundo. La realidad es que Quispe es uno de mil en el mundo. Hay un montón que son mejores que él. En Chile, Estados Unidos y en África, hay un montón de futbolistas que a los 20 años ya están jugando en una liga top", precisó sobre el ex Universitario de Deportes, quien se fue de la Liga 1 en el 2023.

Recordemos que tras su salida de la 'U' muchos hinchas aseguraron que Piero Quispe era el futuro de nuestro balompié y creían que dentro de unos años podría jugar en un grande de Europa. Sin embargo, la realidad nos dice que en Pumas no logró mostrar su mejor versión y por ello ahora buscará destacar una vez más en el Sidney FC de Australia, donde ya fue oficializado por las redes sociales de la institución.

DT de Sidney FC habló sobre Piero Quispe

Uful Talay, director técnico del Sidney FC, sorprendió halagando al volante de la selección peruana: "Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC, en su mejor momento, es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú".