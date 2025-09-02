0

Piero Quispe recuerda a Universitario al ser presentado como jugador de Sydney FC: "Mi..."

El volante Piero Quispe dejó Pumas UNAM de la Liga MX para fichar por Sydney FC, club que lo oficializó en medio de gran expectativa.

Erickson Acuña
Piero Quispe es anunciado en Sydney FC y causa revuelo en los hinchas.
Piero Quispe es anunciado en Sydney FC y causa revuelo en los hinchas. | Composición: Líbero
Tras días de incertidumbre, Piero Quispe fue oficializado en Sydney FC de Australia y tendrá así una nueva experiencia en el extranjero. Su anuncio se da luego de su cuestionable salida de Pumas UNAM de la Liga MX, club al que llegó procedente de Universitario de Deportes donde salió campeón.

Precisamente, el volante peruano dio sus primeras declaraciones, según el portal australiano, en el que explicó estar motivado por lograr todos los objetivos de su nuevo club. Como era de esperarse, su fichaje generó diversas reacciones en las redes sociales, donde los cibernautas. 

¿Qué dijo Piero Quispe tras llegar al Sydney FC?

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera aquí”, dijo.

(Video: Sydney FC)

Como se recuerda, el volante nacional logró campeonar la Liga 1 en la temporada 2023 con camiseta de Universitario, por ello, no dudó en recordar que levantó un título nacional en Perú. De esta manera, la historia del mediocampista lejos del continente americano comenzó. 

Para muchos hinchas, Piero Quispe es uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque que tuvo el fútbol peruano, pues su gran talento le permitió estar en la órbita de equipos del extranjero.

Piero Quispe: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Piero Quispe tiene un valor en el mercado actual de 2,50 mill. €.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

