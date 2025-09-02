0

Pumas hizo oficial la salida de Piero Quispe con emotivo mensaje: "Te deseamos..."

Piero Quispe no es más oficialmente jugador de Pumas UNAM. El equipo mexicano anunció su salida tras un año y medio con un emotivo mensaje de despedida.

Mauricio Ubillus
Piero Quispe dejó Pumas UNAM tras un año y medio en el club mexicano.
Piero Quispe dejó Pumas UNAM tras un año y medio en el club mexicano. | Instagram
¡Llegó la hora del adiós! Pumas UNAM anunció de manera oficial este martes la salida de Piero Quispe del equipo tras una temporada y media. El club mexicano se despidió del 'Príncipe Inca' con un emotivo mensaje, donde le desearon éxitos en su futuro futbolístico. "Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón. Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto", se lee en la publicación subida en las redes sociales de la institución.

Pumas anunció oficialmente la salida de Piero Quispe tras un año y medio en el club. Foto: Pumas UNAM

Más información en breve...

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

