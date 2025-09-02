- Hoy:
Pumas hizo oficial la salida de Piero Quispe con emotivo mensaje: "Te deseamos..."
Piero Quispe no es más oficialmente jugador de Pumas UNAM. El equipo mexicano anunció su salida tras un año y medio con un emotivo mensaje de despedida.
¡Llegó la hora del adiós! Pumas UNAM anunció de manera oficial este martes la salida de Piero Quispe del equipo tras una temporada y media. El club mexicano se despidió del 'Príncipe Inca' con un emotivo mensaje, donde le desearon éxitos en su futuro futbolístico. "Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón. Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto", se lee en la publicación subida en las redes sociales de la institución.Pumas anunció oficialmente la salida de Piero Quispe tras un año y medio en el club. Foto: Pumas UNAM
Más información en breve...
