- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Piero Quispe se cotiza en astronómico valor tras firmar por Sydney FC y supera a Douglas Costa
Piero Quispe será el flamante fichaje de Sydney FC tras su paso por México. Ante ello, repasa el descomunal valor con el que supera el volante a la estrella brasileña.
Piero Quispe iniciará una nueva aventura en Oceanía. El mediocampista dejó Sudamérica y tratará de consolidar su carrera en Sydney FC de Australia, donde también milita el reconocido atacante Douglas Costa, con pasado en la selección brasileña.
PUEDES VER: Manco sorprende al revelar por qué Piero Quispe dejó Pumas para fichar por Sydney FC: "Es difícil"
La diferencia de valor entre Douglas Costa y Piero Quispe tras fichar por Sydney FC
Un dato para resaltar es que, el 'Chico Maravilla' compartirá equipo con el futbolista de nacionalidad peruana, Nickolas Alfaro, entre otras figuras, principalmente nacidas en el continente oceánico.
Bajo ese contexto, se conoció que con su llegada a 'The Sky Blues', el exvolante de Pumas UNAM de México se encuentra tasado en 2.50 millones de euros. Una cifra totalmente significativa a pesar de su corta edad.El millonario valor de Piero Quispe según Transfermarkt
Mientras tanto, la estrella brasileña, Douglas Costa ostenta en la actualidad 650 mil euros en el mercado de pases a sus 34 años, lo que evidencia una gran disminución en su cotización, si vemos que, en su mejor momento alcanzó los 55 millones de euros con la Juventus de Italia en el 2018, según el prestigioso portal internacional Transfermarkt.Valor en el mercado de Douglas Costa/Foto: Transfermarkt
Douglas Costa: ¿en qué equipos ha jugado?
- Gremio
- F.K. Shajtar Donetsk
- Bayern Múnich
- Juventus
- Los Ángeles Galaxy
- Fluminense F.C.
- Sydney F.C.
Piero Quispe y su valor tras llegar a Pumas UNAM
Cabe mencionar que, tras su fichaje por Pumas UNAM a finales de la temporada 2023, el volante nacional, Piero Quispe consiguió un valor aproximado de 1.80 millones de euros, acorde a Transfermarkt, tras su gran presente con Universitario de Deportes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00