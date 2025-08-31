Piero Quispe se cotiza en astronómico valor tras firmar por Sydney FC y supera a Douglas Costa

Piero Quispe iniciará una nueva aventura en Oceanía. El mediocampista dejó Sudamérica y tratará de consolidar su carrera en Sydney FC de Australia, donde también milita el reconocido atacante Douglas Costa, con pasado en la selección brasileña.

La diferencia de valor entre Douglas Costa y Piero Quispe tras fichar por Sydney FC

Un dato para resaltar es que, el 'Chico Maravilla' compartirá equipo con el futbolista de nacionalidad peruana, Nickolas Alfaro, entre otras figuras, principalmente nacidas en el continente oceánico.

Bajo ese contexto, se conoció que con su llegada a 'The Sky Blues', el exvolante de Pumas UNAM de México se encuentra tasado en 2.50 millones de euros. Una cifra totalmente significativa a pesar de su corta edad.

El millonario valor de Piero Quispe según Transfermarkt

Mientras tanto, la estrella brasileña, Douglas Costa ostenta en la actualidad 650 mil euros en el mercado de pases a sus 34 años, lo que evidencia una gran disminución en su cotización, si vemos que, en su mejor momento alcanzó los 55 millones de euros con la Juventus de Italia en el 2018, según el prestigioso portal internacional Transfermarkt.

Valor en el mercado de Douglas Costa/Foto: Transfermarkt

Douglas Costa: ¿en qué equipos ha jugado?

Gremio

F.K. Shajtar Donetsk

Bayern Múnich

Juventus

Los Ángeles Galaxy

Fluminense F.C.

Sydney F.C.

Piero Quispe y su valor tras llegar a Pumas UNAM

Cabe mencionar que, tras su fichaje por Pumas UNAM a finales de la temporada 2023, el volante nacional, Piero Quispe consiguió un valor aproximado de 1.80 millones de euros, acorde a Transfermarkt, tras su gran presente con Universitario de Deportes.