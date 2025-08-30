Rebagliati dio fuerte opinión tras el inminente fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "Es un..."

Piero Quispe podría convertirse en uno de los próximos refuerzos de Sydney FC de Australia tras su paso por Pumas UNAM de México. La noticia sobre su posible llegada a los 'Sky Blues' viene generando diversas opiniones, y ahora el comentarista deportivo Diego Rebagliati dejó un firme pronunciamiento.

Rebagliati se pronunció tras conocer que Piero Quispe fichará por Sydney FC

En la reciente edición del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, Rebagliati resaltó que el 'Príncipe Inca' tendrá un ritmo más competitivo si se concreta su fichaje por el cuadro de Oceanía. Así también, le permitirá estar más cerca de jugar en prestigiosas ligas del mundo.

Piero Quispe sería nuevo fichaje de Sydney FC de Australia/Composición: GLR

"Quispe va a competir internacionalmente y es un paso cortito para ir a Arabia, Emiratos, Qatar, al mundo donde terminas asegurando económicamente. Si lo estás mirando desde ese lado, no es una locura", sostuvo.

En esa misma línea, Diego Rebagliati mencionó que hoy en día, Australia compite en destacados torneos, lo que demuestra que es un país que se preocupa en asumir grandes desafíos, y con ello, mejorar el ritmo de competencia ante otros equipos.

"Australia se ha metido a la confederación asiática y ellos juegan la Champions League de Asia, están permanentemente planteándose retos. A mí me parece un sitio loquísimo para ir a jugar", agregó.

Piero Quispe y el tiempo de contrato que tendrá con Sydney FC

De acuerdo al diario de México, 'Súper Deportivo', el mediocampista peruano Piero Quispe será cedido en condición de préstamo a Sydney FC de Australia por un año. Además, tendrá la opción a compra, en base a los objetivos que logre en su nuevo club.