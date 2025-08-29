- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿Piero Quispe? Jugador de Pumas UNAM seguirá esta temporada pese a interés: "Retiró su oferta"
¡No saldrá de Pumas UNAM! Este futbolista continuará en el cuadro 'Auriazul' pese a que un equipo del extranjero había presentado una importante oferta en pleno mercado de pases.
Destacado jugador de Pumas UNAM seguirá esta temporada, a pesar de que un club del exterior realizó una propuesta oficial por su fichaje. Según se conoció, durante las negociaciones los 'Universitarios' hicieron un firme pedido que no pudo cumplir el elenco interesado. ¿De quién se trata?
PUEDES VER: Prensa de Grecia da rotundo calificativo a Piero Quispe tras posible fichaje a Panetolikos: "Es un..."
Futbolista de Pumas UNAM seguirá en el club pese a oferta del extranjero
De acuerdo al periodista argentino César Luis Merlo el defensa Nathan Silva permanecerá en el cuadro de Pedregal esta temporada, luego de que Vasco da Gama de Brasil decline de su propuesta al conjunto azteca.
"Nathan Silva se queda en Pumas. Vasco retiró su oferta", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Es importante recordar que, el jugador de 28 años había despertado el interés del 'Gigante da Colina' tras ser figura en la zaga central.Nathan Silva seguirá en Pumas UNAM esta temporada
Vasco da Gama se retiró de la negociación por Nathan Silva
Teniendo en cuenta la información que brindó el periodista César Luis Merlo citando al medio Súper Deportivo, en un primer momento, el traspaso de Nathan Silva estuvo pactado en 5 millones de dólares. No obstante, durante la última etapa de las negociaciones, el equipo brasileño optó por analizar otras alternativas para reforzar el plantel.
Revelaron que la "falta de garantías financieras" también influyó en la caída del fichaje del ex Atlético Mineiro a Vasco da Gama. Motivo por el cual, la respuesta de Pumas UNAM terminó siendo negativa.
Nathan Silva: ¿en qué equipos ha jugado?
- Atlético Mineiro
- Ponte Preta
- Atlético Goianiense
- Coritiba
- Pumas UNAM
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00