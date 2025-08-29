¿Piero Quispe? Jugador de Pumas UNAM seguirá esta temporada pese a interés: "Retiró su oferta"

Destacado jugador de Pumas UNAM seguirá esta temporada, a pesar de que un club del exterior realizó una propuesta oficial por su fichaje. Según se conoció, durante las negociaciones los 'Universitarios' hicieron un firme pedido que no pudo cumplir el elenco interesado. ¿De quién se trata?

Futbolista de Pumas UNAM seguirá en el club pese a oferta del extranjero

De acuerdo al periodista argentino César Luis Merlo el defensa Nathan Silva permanecerá en el cuadro de Pedregal esta temporada, luego de que Vasco da Gama de Brasil decline de su propuesta al conjunto azteca.

"Nathan Silva se queda en Pumas. Vasco retiró su oferta", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Es importante recordar que, el jugador de 28 años había despertado el interés del 'Gigante da Colina' tras ser figura en la zaga central.

Nathan Silva seguirá en Pumas UNAM esta temporada

Vasco da Gama se retiró de la negociación por Nathan Silva

Teniendo en cuenta la información que brindó el periodista César Luis Merlo citando al medio Súper Deportivo, en un primer momento, el traspaso de Nathan Silva estuvo pactado en 5 millones de dólares. No obstante, durante la última etapa de las negociaciones, el equipo brasileño optó por analizar otras alternativas para reforzar el plantel.

Revelaron que la "falta de garantías financieras" también influyó en la caída del fichaje del ex Atlético Mineiro a Vasco da Gama. Motivo por el cual, la respuesta de Pumas UNAM terminó siendo negativa.

Nathan Silva: ¿en qué equipos ha jugado?