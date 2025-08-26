0

Desde México advierten que Pumas tomó radical medida con Piero Quispe: "Tiene días contados..."

El futuro de Piero Quispe cambiaría de rumbo según anuncian algunos medios mexicanos pues aseguran que Pumas ya decidió qué pasará con el peruano.

¡Novedades sobre Piero Quispe! Precisamente cuando se creyó que el volante nacional cumpliría con la temporada de Pumas en la Liga MX, desde México anuncian que nuevamente habrían cambios de cara a su futuro, pues un nuevo plan en el equipo influiría para que cambie de aires en los próximos días.

Según medios deportivos de dicho país, la situación de Piero Quispe se definiría en las próximas horas con la conclusión de que dejaría de lucir los colores del cuadro felino, al quedar al margen de los plantel del entrenador Efraín Juárez y de optar por otros jugadores extranjeros en su posición.

Récord, medio mexicano, anunció que no habría inconvenientes de parte del jugador peruano para salir de Pumas, pues apuntaría en aceptar una de las dos ofertas que recibió en los últimos días. Esta operación podría cerrarse antes del fin de semana y se haría oficial inmediatamente.

"Pumas espera que la salida del peruano se pueda dar lo más pronto posible para que puedan traer a un delantero no formado en México, recordando que el cierre de registros en Liga MX es en los primeros días del septiembre", se lee en el portal.

Además, Marca México también hizo hincapié en la información y aseguró la intención del técnico del cuadro universitario es traer un elemento de la liga argentina o colombiana, y concretarlo antes de que se cierre el libro de pases de la Liga MX.

"Luego del empate del fin de semana de Pumas en casa ante Puebla, una vez más se hizo evidente que el equipo de Efraín Juárez necesita urgentemente un delantero pues el momento que pasa el 'Memote' Martínez es bastante flojo y la afición ya comenzó a impacientarse, es por eso que buscan darle salida a Piero Quispe para liberar un cupo de jugador extranjero", publicaron.

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

