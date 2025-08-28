¿Dará el gran salto? Equipo campeón en Europa habría enviado oferta por Piero Quispe

El futuro de Piero Quispe estará fuera de Pumas UNAM. En México se viene informando que el jugador peruano dejará su actual club en los próximos días, pero pretendientes no le faltarían pues se reveló que un equipo campeón en Europa estaría interesado en tenerlo en sus filas y le habría mandado una propuesta.

En la reciente emisión del programa 'Toco y Me Voy', dieron a conocer que el habilidoso mediocampista tiene opciones en otros equipos de la Liga MX y de Argentina, pero además que le habría llegado una oferta del 'Viejo Continente', más precisamente del Panetolikos FC de la Superliga de Grecia (Primera División).

"En México, Pumas le ha dicho que gracias. El entorno del jugador esta viendo opciones y hay un par en la Primera División de México, pero ha llegado este jueves una oferta del Panetolikos FC de la Superliga de Grecia. También ha recibido llamadas de dos equipos argentinos", se mencionó en el espacio emitido por RPP.

De acuerdo a RPP, Piero Quispe habría recibido una oferta del Panetolikos de Grecia. Foto: Pumas UNAM

Panetolikos FC es un club campeón en Grecia

Desde hace 12 temporadas, Panetolikos es un asiduo participante en la máxima categoría del fútbol griego y ha estado en la medianía de la tabla de posiciones, pero el conjunto 'Canario' ha sabido gritar campeón, pues ha levantado dos veces el título de la Segunda División (1974-75, 2010-11), además de ganar tres veces la tercera (1984–85, 1991–92, 1995–96) y otras dos la cuarta categoría (1988–89, 2003-04) del balompié helénico.

No sería la única propuesta que tendría Piero Quispe

Sin embargo, el futbolista de 24 años no tendría esa opción de Grecia, sino que además hay una posibilidad fuerte de un club asiático, aparte de dos opciones de la Liga Profesional Argentina, las cuales serían Newell's y Rosario Central. Eso mencionó el periodista Gustavo Peralta, quien además señaló que se irá de Pumas en condición de préstamo.

"Yo creo que se va a ir de Pumas. No es que lo estén sacando porque es titular, pero el club quiere ir por otro jugador con el cupo de extranjero. Lo que está muy fuerte es que hay una posibilidad en Argentina (Newell's y Rosario Central) y de Asia, pero si se da no es venta, sino préstamo. Piero Quispe va a cambiar de club, pero no romperá su vínculo con Pumas", sostuvo el citado comunicador en el programa 'Hablemos de Max'.

Piero Quispe: estadísticas esta temporada en Pumas

A pesar que busquen su salida, Pumas ha estado considerando bastante a Piero Quispe en la presente temporada, pues ha jugado los seis partidos del Apertura MX 2025, dos de ellos como titular, además de los tres encuentros que disputaron los 'Felinos' en la Leagues Cup; sin poder anotar, pero dando dos asistencias.