- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Puede haber duelo de peruanos en Champions League: revisa de quiénes se trata
La Fase de Liga de la Champions League está próxima a comenzar y el sorteo definió que se enfrenten los clubes de dos futbolistas peruanos.
Recientemente se llevó a cabo el sorteo para todas las competiciones de la UEFA, siendo la Champions League el centro de atención en el mundo entero. Con ello, también se conoció que en la Fase de Liga podría haber un enfrentamiento entre dos futbolistas peruanos debido a que sus respectivos clubes se verán las caras por la fecha número 7 del torneo internacional.
Resulta que Copenhague de Marcos López, que clasificó a esta instancia tras superar tres rondas de playoffs, chocará contra el Barcelona de Diego Kochen en el Camp Nou. Como muchos saben, el portero del cuadro azulgrana tiene raíces peruanas gracias a su madre, pero tiene el firme deseo de defender a la selección de Estados Unidos. De todas formas, muchos lo consideran aún futbolista incaico debido a que sigue siendo convocable por Óscar Ibáñez.Marcos López en Copenhague.
El partido entre ambos compatriotas todavía no tiene fecha exacta, pero sin duda alguna todos los hinchas de la selección peruana estarán atentos para ver quién pasa a los octavos de final de la Champions League. Recordemos que del puesto 1 al 8 se aseguran el pase a la siguiente instancia, mientras que del 9 al 24 van a repesca.Diego Kochen es suplente en el Barcelona.
Asimismo, es importante precisar que las posibilidades de que se enfrenten son mínimas, ya que Marcos López suele ser titular en el Copenhague de Dinamarca, pero Diego Kochen es el portero suplente del Barcelona y, salvo una lesión, será complicado que ingrese al terreno de juego por la Champions League.
Rivales de Barcelona en la Champions League
Estos son los rivales del Barcelona:
- Barcelona vs. PSG
- Chelsea vs. Barcelona
- Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
- Brujas vs. Barcelona
- Barcelona vs. Olympiakos
- Estrella Roja vs. Barcelona
- Barcelona vs. Copenhague
- Newcastle vs. Barcelona
Rivales de Copenhague en la Champions League
Estos son los rivales del Copenhague:
- Copenhague vs. Borussia Dortmund
- Barcelona vs. Copenhague
- Copenhague vs. Bayer Leverkusen
- Villarreal vs. Copenhague
- Copenhague vs. Napoli
- Tottenham vs. Copenhague
- Copenhague vs. Kairat
- Qarabag vs. Copenhague
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00