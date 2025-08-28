Puede haber duelo de peruanos en Champions League: revisa de quiénes se trata

Recientemente se llevó a cabo el sorteo para todas las competiciones de la UEFA, siendo la Champions League el centro de atención en el mundo entero. Con ello, también se conoció que en la Fase de Liga podría haber un enfrentamiento entre dos futbolistas peruanos debido a que sus respectivos clubes se verán las caras por la fecha número 7 del torneo internacional.

Resulta que Copenhague de Marcos López, que clasificó a esta instancia tras superar tres rondas de playoffs, chocará contra el Barcelona de Diego Kochen en el Camp Nou. Como muchos saben, el portero del cuadro azulgrana tiene raíces peruanas gracias a su madre, pero tiene el firme deseo de defender a la selección de Estados Unidos. De todas formas, muchos lo consideran aún futbolista incaico debido a que sigue siendo convocable por Óscar Ibáñez.

Marcos López en Copenhague.

El partido entre ambos compatriotas todavía no tiene fecha exacta, pero sin duda alguna todos los hinchas de la selección peruana estarán atentos para ver quién pasa a los octavos de final de la Champions League. Recordemos que del puesto 1 al 8 se aseguran el pase a la siguiente instancia, mientras que del 9 al 24 van a repesca.

Diego Kochen es suplente en el Barcelona.

Asimismo, es importante precisar que las posibilidades de que se enfrenten son mínimas, ya que Marcos López suele ser titular en el Copenhague de Dinamarca, pero Diego Kochen es el portero suplente del Barcelona y, salvo una lesión, será complicado que ingrese al terreno de juego por la Champions League.

Rivales de Barcelona en la Champions League

Estos son los rivales del Barcelona:

Barcelona vs. PSG

Chelsea vs. Barcelona

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Brujas vs. Barcelona

Barcelona vs. Olympiakos

Estrella Roja vs. Barcelona

Barcelona vs. Copenhague

Newcastle vs. Barcelona

Rivales de Copenhague en la Champions League

Estos son los rivales del Copenhague: