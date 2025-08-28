¿Enfrentar a Alianza? La firme postura de Lucas Assadi, 'joya' de U de Chile: "Nos..."

La única llave de cuartos de final de Copa Sudamericana 2025 que todavía no está definida es el de Alianza Lima. ¿La razón? Los incidentes ocurridos entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile en la vuelta jugada en Argentina, que generaron la cancelación del mismo. Conmebol todavía no ha dado su veredicto final sobre quien será el rival de los blanquiazules, pero una de las 'joyas' del equipo chileno, Lucas Assadi, dio a conocer su postura sobre lo que debería ocurrir.

El joven jugador de la 'U' de Chile se refirió acerca del veredicto de Conmebol con respecto al equipo que enfrentará a los peruanos en la competición continental, y no tuvo reparos para decir que no se sienten clasificados, pero que lo merecen por todo lo ocurrido en Avellaneda y toda la llave de octavos de final.

"Creo que la palabra no es sentirnos clasificados, pero sí lo merecemos por todas las cosas que pasaron. Y sí, planificamos todos los partidos, pero vamos partido a partido. Tenemos el clásico del fin de semana (ante Colo Colo) y ya veremos lo que sigue. Primero, preocupados de lo que viene", declaró en conferencia de prensa previo al encuentro de los 'Azules' frente a Colo Colo.

Video: TNT Sports

Marcelo Díaz también dio su postura sobre la decisión de Conmebol

El futbolista de 21 años no fue el único del 'Romántico Viajero' que habló sobre la decisión con respecto al partido ante Independiente y la posibilidad de enfrentar a Alianza Lima. Marcelo Díaz también expresó su sentir, afirmando que no se sienten en cuartos de final y van a esperar la decisión del ente sudamericano.

"No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. En lo personal prefiero pensar que se va a decidir en la CONMEBOL y lo que sea va a estar bien, para eso tenemos a nuestra gente peleando. Sí estábamos ganando la llave, deportivamente estábamos muchísimo mejor pero lamentablemente no pudimos terminar el partido que de seguro lo hubiéramos ganado", sostuvo a U de Chile TV.

Video: U de Chile TV

U de Chile está cotizando vuelos a Lima

De acuerdo al periodista chileno Francisco Caneo, la dirigencia de la U de Chile está cotizando vuelos a Perú para medir fuerzas con Alianza Lima por la Sudamericana. "En base a lo que hemos podido averiguar, la Universidad de Chile ya llamó a operadores de aerolíneas para cotizar vuelos rumbo a Perú, pensando en que van a clasificar", reveló en entrevista con el canal de Youtube 'Denganche'.

¿Cuándo se decidirá al rival de Alianza Lima en cuartos de final de Copa Sudamericana?

Tras recabar todos los descargos y pruebas presentados por los clubes involucrados, Conmebol estaría tomando una decisión sobre sanciones y el cuadro que avanzará a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025 la próxima semana, a más tardar, pues los encuentros se jugarán el 18 y 25 de setiembre.