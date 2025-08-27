Filtran información sobre posible rival de Alianza Lima en cuartos: "Gobierno está presionando"

Debido al altercado producido en las tribunas del Estadio Libertadores de América, que dejó varios hinchas heridos, el partido entre Independiente y la U de Chile por la Copa Sudamericana fue cancelado. De esta manera, Alianza Lima se encuentra esperando a su rival por los cuartos de final y ahora recibió información de que un Gobierno de otro país está presionando para que todo se resuelva pronto.

En el programa Mano a Mano vía DENGANCHE en YouTube, el periodista Michael Succar se refirió a la tensa situación que se vive a nivel internacional. Recordemos que algunos hinchas y conocedores del tema creen que uno de los dos clubes debe avanzar de ronda, mientras que otro sector asegura que el equipo peruano debe avanzar directamente a semifinales y que tanto argentinos como chilenos tienen que ser eliminados por su actitud.

Con esa premisa, el mencionado comunicador reveló lo siguiente: "El Gobierno chileno está ejerciendo presión, incluso para denunciar a las personas que atacaron a los hinchas de la Universidad de Chile. Hasta ayer había grandes chances de que el partido ante Independiente se juegue. Hoy, con la presión política del propio presidente de Chile y del Ministerio del Interior, podría modificarse esa figura".

Es así como todavía Alianza Lima no conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, esto pese a que algunos aseguran que el partido será ante la U de Chile. Asimismo, se cree que cualquiera que sea el rival de los blanquiazules no podrá jugar en su estadio por una posible sanción y deberá mudar su localía, sin mencionar que deberá afrontar la llave a puertas cerradas. Es decir, sin público.

U de Chile se ve en los cuartos de final ante Alianza Lima

En una entrevista con el programa Desmarcados, el periodista chileno Francisco Cano aseguró que la Universidad de Chile confía tanto en que clasificará a cuartos de final que ya tomó una fuerte decisión sobre su visita a Lima. "En base a lo que hemos podido averiguar, la Universidad de Chile ya llamó a operadores de aerolíneas para cotizar vuelos rumbo a Perú, pensando en que van a clasificar", indicó el mencionado comunicador.