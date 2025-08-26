0

Alianza Lima y el 'refuerzo' que tendrá para sus próximos partidos de Liga 1 y Copa Sudamericana

Alianza Lima recibió la gran noticia que tendrá a un 'refuerzo de lujo' para afrontar los próximos partidos de los 'Íntimos' por Liga 1 y Copa Sudamericana.

Mauricio Ubillus
Alianza Lima se reforzará con pieza importante para los próximos partidos de Liga 1 y Copa Sudamericana.
Alianza Lima se reforzará con pieza importante para los próximos partidos de Liga 1 y Copa Sudamericana.
Tanto la Liga 1 como la Copa Sudamericana han entrado en paralización por la fecha FIFA de setiembre y Alianza Lima quiere aprovechar este tiempo de receso para tener a todas sus figuras en óptimas condiciones con el objetivo de luchar en ambos torneos. Para alegría de Néstor Gorosito y su comando técnico, el cuadro blanquiazul recibió la gran noticia que tendrá a un 'refuerzo de lujo' para sus próximos partidos.

Los 'Íntimos' han sufrido en este último tiempo las bajas de algunas de sus principales figuras por lesión. Uno de ellos fue Piero Cari, quien el último lunes se realizó una resonancia magnética, la cual reveló que está totalmente recuperado y, de no mediar imprevistos, podrá volver ser opción para el estratega argentino, quien lo considera como una de las 'joyas' más importantes de su plantel.

"La resonancia de Piero Cari hecha por la selección peruana no encontró ninguna lesión. El jugador sigue apto para seguir siendo sparring de la Bicolor", dio a conocer el periodista deportivo Gerson Cuba mediante una publicación en su cuenta verificada de X (anteriormente llamado Twitter).

Piero Cari se recuperó y será el 'refuerzo' de Alianza Lima para sus próximos encuentros por Liga 1 y Copa Sudamericana. Foto: Alianza Lima

¿Cuántos partidos se perdió Piero Cari con Alianza Lima?

En el encuentro contra Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Clausura a fines de julio, Cari salió sentido de la cancha en el segundo tiempo y se le detectó un desgarro miofascial, lesión que lo tuvo alejado de las canchas por alrededor de un mes, tiempo en el que se ha perdido hasta siete partidos por Torneo Clausura (5) y Copa Sudamericana (2).

Piero Cari se lesionó a fines de julio y se perdió siete partidos con Alianza Lima. Foto: L1 MAX

Piero Cari podría ser utilizado para la Liga 1 y la Copa Sudamericana

De esta forma, Piero Cari podrá volver a los terrenos de juego en un momento importante para Alianza Lima, pues cuando se reinicie el fútbol de clubes, el elenco victoriano deberá afrontar importantes compromisos por el Torneo Clausura, en el que lucha por el título, además de la serie de cuartos de final por Copa Sudamericana; por los que será una importante alternativa en ofensiva para el 'Pipo' Gorosito.

Piero Cari se encuentra entrenando con la selección peruana como sparring

Es preciso señalar que el volante ofensivo de 18 años fue convocado por Óscar Ibañez para que sea sparring de la selección peruana con miras a los encuentros ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026. Con el visto bueno de los médicos, comenzará a entrenar con la Bicolor desde ahora, pues el primer día no se presentó para que le realicen la resonancia anteriormente mencionada.

Mauricio Ubillus
