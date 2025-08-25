Con jugadores de Universitario y Alianza: lista de sparrings convocados a la selección peruana

La selección peruana arrancó con sus entrenamientos de cara a lo que serán los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026 con todos los convocados del torneo local bajo el mando del DT Óscar Ibáñez, quien no solo llamó a 26 jugadores, sino también a algunos sparrings para el combinado nacional, que vienen de algunos equipos de la Liga 1 como Universitario y Alianza Lima.

Un total de 18 futbolistas se presentaron este lunes en la Videna, pero además lo hicieron 10 jóvenes elementos que destacan en sus respectivos equipos para formar un equipo que prepare a la Bicolor de cara a los próximos encuentros, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta.

El zaguero Rafael Guzmán encabeza la nómina de sparrings como único jugador de Universitario, mientras Alianza Lima aporta a la Blanquirroja con el también defensor central Jussepi García y el volante Piero Cari. Por su parte, Sporting Cristal ha cedido a tres 'joyas' de su cantera: el lateral izquierdo Axel Cabellos, el extremo Maxloren Castro y el delantero Mateo Rodríguez.

Rafael Guzmán es el único jugador de Universitario convocado para ser sparring de la selección peruana. Foto: Universitario de Deportes

Los otros futbolistas que entrenarán con el combinado patrio son: el lateral derecho Jherson Reyes (Atlético Grau), el mediocampista defensivo Hernán Lupu (Alianza Atlético), el volante Piero Magallanes (Sport Huancayo) y el atacante Juan Gonzales Peña (Sport Boys), todos con minutos en Primera División en 2025.

Mateo Rodríguez es uno de los tres futbolistas de Sporting Cristal que serán sparrings de la selección peruana. Foto: Difusión

Piero Cari no entrenó con la selección peruana

Es preciso señalar que Piero Cari fue el único de los 10 sparrings de la selección peruana que no realizó entrenamientos con el resto del plantel debido a que pasó por exámenes de resonancia magnética debido a que a mediados de julio sufrió un desgarro que le impidió jugar con los blanquiazules los últimos encuentros por Liga 1 y Copa Sudamericana.

Piero Cari fue el único de los sparrings de la selección peruana que no entrenó este lunes. Foto: Alianza Lima

Los 10 jugadores convocados como sparrings de la selección peruana