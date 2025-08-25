¡Lo último! José Rivera fue convocado a la selección peruana tras lesiones de Flores y Valera

La selección peruana inició sus preparativos para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ante Paraguay y Uruguay. Sin embargo, recibió un golpe tras confirmarse las bajas por lesión de Álex Valera y Edison Flores. Ante esta situación, la FPF definió que José Rivera sea convocado de emergencia.

La noticia se confirmó mediante comunicado emitido por la FPF, donde informaron oficialmente que Valera y Flores fueron desconvocados de la selección peruana tras confirmarse sus respectivas lesiones.

"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados a los futbolistas Álex Valera y Edison Flores, del Club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión de que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria de la Selección Peruana", mencionaron en la primera parte.

FPF comunicó la convocatoria de José Rivera.

Posteriormente, en el mismo pronunciamiento, anunciaron que el comando técnico tomó la decisión de que José Rivera sea seleccionado de emergencia para poder cubrir por lo menos la ausencia de Valera. "La FPF anuncia la convocatoria del futbolista José Rivera, del Club Universitario de Deportes", finalizó el ente del fútbol nacional en su comunicado.

José Rivera vuelve a la selección peruana

De esta forma, el delantero crema volverá a concentrar con la selección peruana luego de un año, ya que la última vez que integró la lista de convocados fue para los encuentros ante Chile y Argentina disputados en noviembre de 2026.

José Rivera ya debutó con la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Foto: Luis Jimenez/URPI

No obstante, cabe señalar que Rivera ha formado parte del universo de jugadores convocables desde 2022 y ha logrado disputar 5 partidos con la 'Blanquirroja', donde lastimosamente no ha logrado aportar goles ni asistencias.

Números de José Rivera esta temporada

José Rivera no ha mostrado una regularidad constante en Universitario durante la temporada, siendo considerado por Jorge Fossati como uno de los suplentes. A pesar de ello, el atacante de 28 años ha sabido aprovechar los minutos que le ha dado el técnico, anotando 8 goles en 29 partidos y consolidándose como uno de los máximos goleadores del equipo.