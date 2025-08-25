Revelan el potente motivo por el que Ibáñez no convocó a Christian Cueva con Perú: "Se debe..."

La selección peruana se mentaliza en afrontar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Pese a que las opciones de alcanzar el repechaje son prácticamente nulas, Óscar Ibáñez presentó su lista de convocados para cerrar de gran manera el proceso, donde uno de los grandes ausentes fue Christian Cueva.

La ausencia de 'Aladino' fue una de las grandes sorpresas de la lista de convocados, pues el volante ha venido destacando en los últimos meses y se ha convertido en el mejor jugador de Emelec, siendo elogiado por lo hinchas y la prensa ecuatoriana. No obstante, ahora, se conoció el fuerte motivo por el que Cueva no ha sido convocado.

Revelan el motivo por el que Óscar Ibáñez no convocó a Christian Cueva

Durante la última edición del programa 'Estudio Fútbol', la periodista Ana Lucía Rodríguez sorprendió al revelar que la ausencia de Christian Cueva en la lista de convocados no estaría ligada netamente a un tema deportivo, sino a una decisión tomada desde el entorno de la selección peruana.

De acuerdo con la información de la comunicadora, el comando técnico de la 'Bicolor' considera que la presencia de ‘Aladino’ atrae una fuerte atención de los medios de espectáculos, lo que termina incomodando y afectando la concentración del resto de los futbolistas.

"La no convocatoria de Cueva tiene que ver porque el entorno de la selección no lo quiere porque jala mucha prensa de farándula. A eso se debe su no convocatoria, porque entienden que incomoda un poco el que esté más ligado a la farándula. Me imagino que debe ser por el comando técnico", expresó.

¿Cuándo fue el último partido de Christian Cueva con Perú?

La última aparición de Christian Cueva con la camiseta de la selección peruana fue el 29 de junio de 2024, en la derrota 2-0 frente a Argentina por la más reciente edición de la Copa América. En ese momento, ‘Aladino’ se encontraba sin club, pero Jorge Fossati decidió convocarlo para el torneo. Finalmente, el volante disputó solo dos encuentros, ambos ingresando desde el banco de suplentes.