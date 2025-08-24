- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Ricardo Gareca reveló el secreto para que Cueva alcanzara su 'prime' en la selección peruana
¿Será agua? Ricardo Gareca reveló que le dejaba tomar a Christian Cueva para que rinda en la selección peruana, pero no aclaró qué líquido ingería.
En conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, durante la transmisión de su programa Enfocados, a Ricardo Gareca se le preguntó cuál es el secreto para que Christian Cueva sacara su mejor versión en la selección peruana. Esto debido a que desde que el argentino se fue de la Bicolor el rendimiento de 'Aladino' se fue en picada y recién acaba de alzar vuelo nuevamente esta temporada.
PUEDES VER: Ricardo Gareca mencionó a Universitario y dejó fuerte comentario sobre jugador peruano: "Un..."
Como sabemos, el mediocampista nacional actualmente se encuentra jugando en Emelec, muy lejos del 'Tigre', pero aún así existe un cariño enorme entre ambos personajes y muchos pudimos presenciarlo cada vez que jugaba la Blanquirroja tanto en Eliminatorias Conmebol como Copa América. Por ello, ahora el entrenador reveló que le permitía tomar al ex Alianza Lima para que se sienta tranquilo. ¿Qué habrá bebido?
"Es un jugador, no difícil, pero a veces uno es especial. Con Christian tuvimos paciencia, le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos, pero después se transformaba en la cancha. Había que cuidarlo de algunas cosas y decirle 'para un poco acá'. Por ahí le dejabas algo como para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo, bueno, tomaba. Me rendía en el campo de juego y se transformaba desde la actitud", precisó Ricardo Gareca.Ricardo Gareca y su enorme vínculo con Christian Cueva.
De esta forma, el 'Tigre' dio a entender que a Christian Cueva se le permitían algunas excepciones debido a que la selección peruana no quería ir contra su forma de vivir, claro, sin que esto termine perjudicándole profesionalmente. Lo cierto es que, estés a favor o en contra de esta medida, nadie puede negar que bajo las órdenes del argentino se vio la mejor versión de 'Aladino' en toda su carrera profesional.
Ricardo Gareca eligió entre Perú y Chile
A Ricardo Gareca le preguntaron sobre a cuál de los dos países prefiere, ya que tuvo la oportunidad de dirigir ambas selecciones en distintos procesos clasificatorios. "Perú, siete años y pico, contra un año, aparte todo lo que me toco vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", precisó el director técnico, dejando en claro su amor por nuestro país.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90