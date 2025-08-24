Ricardo Gareca reveló el secreto para que Cueva alcanzara su 'prime' en la selección peruana

En conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, durante la transmisión de su programa Enfocados, a Ricardo Gareca se le preguntó cuál es el secreto para que Christian Cueva sacara su mejor versión en la selección peruana. Esto debido a que desde que el argentino se fue de la Bicolor el rendimiento de 'Aladino' se fue en picada y recién acaba de alzar vuelo nuevamente esta temporada.

Como sabemos, el mediocampista nacional actualmente se encuentra jugando en Emelec, muy lejos del 'Tigre', pero aún así existe un cariño enorme entre ambos personajes y muchos pudimos presenciarlo cada vez que jugaba la Blanquirroja tanto en Eliminatorias Conmebol como Copa América. Por ello, ahora el entrenador reveló que le permitía tomar al ex Alianza Lima para que se sienta tranquilo. ¿Qué habrá bebido?

"Es un jugador, no difícil, pero a veces uno es especial. Con Christian tuvimos paciencia, le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos, pero después se transformaba en la cancha. Había que cuidarlo de algunas cosas y decirle 'para un poco acá'. Por ahí le dejabas algo como para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo, bueno, tomaba. Me rendía en el campo de juego y se transformaba desde la actitud", precisó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca y su enorme vínculo con Christian Cueva.

De esta forma, el 'Tigre' dio a entender que a Christian Cueva se le permitían algunas excepciones debido a que la selección peruana no quería ir contra su forma de vivir, claro, sin que esto termine perjudicándole profesionalmente. Lo cierto es que, estés a favor o en contra de esta medida, nadie puede negar que bajo las órdenes del argentino se vio la mejor versión de 'Aladino' en toda su carrera profesional.

Ricardo Gareca eligió entre Perú y Chile

A Ricardo Gareca le preguntaron sobre a cuál de los dos países prefiere, ya que tuvo la oportunidad de dirigir ambas selecciones en distintos procesos clasificatorios. "Perú, siete años y pico, contra un año, aparte todo lo que me toco vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", precisó el director técnico, dejando en claro su amor por nuestro país.