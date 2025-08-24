Reimond Manco dio fuerte opinión sobre Álex Valera por convocatoria con Perú: "Su problema..."

Álex Valera suena como uno de los candidatos para integrar la lista de convocados de la selección peruana de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El delantero de Universitario podría volver a defender los colores de la 'Bicolor'. Ante esta posibilidad, Reimond Manco se pronunció y dejó una contundente opinión al respecto.

Reimond Manco opinó sobre posible convocatoria de Álex Valera

Durante la última emisión del programa 'Línea de 5', el exfutbolista recordó los rumores sobre una presunta pelea entre Álex Valera, Paolo Guerrero y André Carrillo, la cual habría motivado que el atacante crema decidiera alejarse de las convocatorias de la Blanquirroja.

En ese sentido, el ex 'Jotita' manifestó su extrañeza porque Valera vuelve a integrar la lista justo en un momento en que ni el 'Depredador' ni la 'Culebra' podrán ser considerados por sus respectivas lesiones.

"Lo que es cierto es que hay una suspicacia porque nunca hubo una aclaración por parte de Valera. Él ha dicho que tiene un problema personal y está bien. Ahora, da la casualidad de que no estén ni Paolo ni Carrillo y ahora se terminó el problema personal y él sí pueda volver", mencionó.

No obstante, lo más sorprendente fue que luego de ello, 'Rei' cuestionara al delantero por haber tomado la decisión de rechazar los llamados de la Bicolor, pero sin ausentarse de ningún partido con Universitario.

"Da la situación que pasa esto (ausencias de Guerrero y Carrillo) y ahora sí está convocado. Esto da que pensar mal, pero no quiere decir que haya pasado algo. Sea cual sea su problema personal, algo que solo le incumbe a él, no puedo entender que sí le de para jugar con Universitario y no con la selección", aseguró.

¿Cuándo fue el último partido de Álex Valera con la selección peruana?

La última vez que Álex Valera defendió la camiseta de la selección peruana fue en noviembre de 2024, en la derrota 1-0 ante Argentina en La Bombonera, por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. En ese partido, Valera arrancó como titular y estuvo en el campo durante 73 minutos.