Se confirmó la convocatoria de delantero finlandés a la selección peruana: "Disputará partidos..."

La selección peruana disputará sus dos últimos dos partidos de las Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay durante el mes de septiembre. En estos compromisos, la 'Blanquirroja' conocerá de manera oficial si realmente tendrá la chance de poder jugar el repechaje rumbo al Mundial de Norteamérica o se despide del próximo evento deportivo de la FIFA.

Paralelamente, el combinado patrio no se descuida en sus demás categorías y con miras a sus siguientes desafíos, se conoció la convocatoria del futbolista Alberto Velásquez, categoría 2008, quien milita en las Divisiones Menores de Midtjylland de Dinamarca.

La cuenta oficial de Peruanos en el Mundo, reveló que el habilidoso delantero de nacionalidad finlandesa y peruana, integra la nómina de la selección peruana Sub 20 para los compromisos amistosos internacionales contra Guatemala.

"Alberto Velásquez, convocado por Perú U20. Disputará partidos amistosos ante Guatemala", indicó el mencionado portal en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Por su parte, el periodista deportivo Paul Pérez precisó en sus redes sociales, que Carlos Silvestri fue quien terminó por convencer al atacante sobre aceptar el llamado del conjunto incaico. Añadió también, que su arribo a nuestra capital se dará en los primeros días del próximo mes.

Cabe enfatizar que, dichos encuentros han quedado programados para disputarse el 3 y 5 de septiembre. Mientras tanto, el elenco nacional tendrá que preparárse al máximo, y tratar de sacar buenos resultados ante el país centroamericano.

¿Quién es Alberto Velásquez?

Alberto Velásquez, es un futbolista de 17 años que se desempeña como delantero centro. Posee nacionalidad peruana y finlandesa. Asimismo, tuvo la oportunidad de defender las menores de los 'Búhos Reales' desde la Sub 15 hasta la Sub 18 y también a la 'Bicolor' en torneos juveniles.