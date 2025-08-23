El retiro de Paolo Guerrero de la selección peruana parece estar más cerca de lo esperado. El goleador histórico de la Blanquirroja no podrá disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 debido a una lesión que lo mantiene al margen de las canchas, situación que marcaría el final de su ciclo con el equipo de todos.

El ‘Depredador’ tenía la ilusión de cerrar su exitoso recorrido con la selección jugando frente a Paraguay y Uruguay en la recta final de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, la dolencia que arrastra con Alianza Lima le impedirá estar presente, y todo indica que no volvería a vestir de manera oficial la camiseta de Perú.

Paolo Guerrero se despediría de la selección peruana.

Con miras al futuro, el entrenador, Óscar Ibáñez, planea apostar por jugadores jóvenes de cara a las clasificatorias rumbo al próximo certamen mundial 2030. Por ello, en los amistosos programados ante Chile y Rusia, priorizaría futbolistas de nueva generación, dejando fuera de sus planes a Guerrero.

Partido de despedida para Paolo Guerrero

Ante este panorama, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contempla organizar un partido especial para despedir a Paolo Guerrero, a modo de reconocimiento por sus años de entrega con la selección nacional. Sería una oportunidad para que el público peruano brinde el homenaje que el máximo goleador en la historia de la Blanquirroja merece.

Con más de 100 partidos disputados y goles históricos en Eliminatorias, Copa América y Mundiales, el atacante se convirtió en un símbolo del fútbol peruano. Su liderazgo y capacidad goleadora fueron claves para el regreso de Perú a una Copa del Mundo después de 36 años, en Rusia 2018.

Si bien la decisión final está en manos de la FPF, el hincha ya espera que Paolo Guerrero tenga una despedida oficial con la camiseta de la selección, un homenaje que sirva para reconocer a uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol peruano.