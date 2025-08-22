- Hoy:
¡Se termina! Paolo Guerrero hace sorpresivo anuncio que entristece a hinchas: "Ya conversé..."
El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero sorprendió a todos con firme mensaje en pleno desarrollo del campeonato.
Paolo Guerrero es considerado como uno de los máximos referentes del fútbol peruano, con amplia experiencia en clubes del extranjero donde pasó gran parte de su carrera, lo que le permitió ser el titular indiscutible en la Blanquirroja. Ahora, con camiseta de Alianza Lima, vive una nueva etapa en su carrera.
El ‘Depredador’, quien no formó parte de los últimos partidos con el equipo de Néstor Gorosito, captó la atención recientemente con un sorpresivo mensaje que dejó ante los medios de comunicación. Para muchos, una de las más llamativas, pues tiene que ver con su futuro como jugador.
¿Qué dijo Paolo Guerrero en medio del campeonato?
A su salida del entrenamiento, el experimentado delantero nacional reveló que no formará parte de la lista de convocados de Óscar Ibáñez con la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Actualmente lesionado, no ha sido considerado por el ‘Pipo’.
“No, no (sobre si será parte de la convocatoria), ya conversé con Óscar (Ibáñez) y no estaré. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera”, declaró el ‘Depredador’, quien se lesionó en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericanas frente a la Universidad Católica de Ecuador.
